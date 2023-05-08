Стилистка показала модели джинсов, которые лучше не покупать: фотопримеры
От каких моделей джинсов следует отказаться (фото: freepik)
Джинсы - базовая вещь в каждом гардеробе. Эксперты советуют иметь хотя бы три разных пары. Но на самом деле джинсы не так легко выбрать - следует придерживаться не только модных тенденций, но и отталкиваться от личных параметров фигуры.
Об этом рассказывает стилистка Alena Miasoed в Instagram.
От каких моделей джинсов следует отказаться
"Сегодня, по вашим многочисленным запросам, предлагаю начать разбираться с темой джинсов. С начала разберемся, какие точно покупать не стоит", - пишет эксперт.
В частности, она не советует покупать следующие модели:
- все виды джинсов с резинкой на талии, потому что они ее расширяют.
- модели с пуговицами на гульфику, которые увеличивают живот даже там, где его нет.⠀
- закатанные джинсы. Они укорачивают ноги и расширяют икры (за исключением широких длинных брюк).
- модели с лишними потертостями, визуально увеличивающими объемные ноги. Такие подходят только худеньким.
- слишком обжаты, особенно в районе дыр, чтобы это не напоминало перетянутую колбаску.
От каких моделей джинсов следует отказаться в этом сезоне (фото: Instagram Alena Miasoed)
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