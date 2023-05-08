Стилистка показала модели джинсов, которые лучше не покупать: фотопримеры

Джинсы - базовая вещь в каждом гардеробе. Эксперты советуют иметь хотя бы три разных пары. Но на самом деле джинсы не так легко выбрать - следует придерживаться не только модных тенденций, но и отталкиваться от личных параметров фигуры.

Об этом рассказывает стилистка Alena Miasoed в Instagram .

От каких моделей джинсов следует отказаться

"Сегодня, по вашим многочисленным запросам, предлагаю начать разбираться с темой джинсов. С начала разберемся, какие точно покупать не стоит", - пишет эксперт.

В частности, она не советует покупать следующие модели:

все виды джинсов с резинкой на талии, потому что они ее расширяют.

модели с пуговицами на гульфику, которые увеличивают живот даже там, где его нет.⠀

закатанные джинсы. Они укорачивают ноги и расширяют икры (за исключением широких длинных брюк).

модели с лишними потертостями, визуально увеличивающими объемные ноги. Такие подходят только худеньким.

слишком обжаты, особенно в районе дыр, чтобы это не напоминало перетянутую колбаску.

От каких моделей джинсов следует отказаться в этом сезоне (фото: Instagram Alena Miasoed)