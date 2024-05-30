ua en ru
Чт, 30 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стилістика сказала, як позбутися маленьких неприємностей з одягу влітку

Четвер 30 травня 2024 13:15
UA EN RU
Стилістика сказала, як позбутися маленьких неприємностей з одягу влітку Як позбутися різних плям на літньому одязі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Здається, влітку завжди є можливість чимось замаститися, але особливо обурливо, коли це нова річ. Але будь-яких плям можна позбутися.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Кишеньковий стиліст"

Якими бувають маленькі літні неприємності

У період теплого сезону з кожним із нас трапляються «маленькі неприємності», які хотілося б усунути. Ділимося з вами порадами, як ефективно позбутись цих "маленьких неприємностей".

Кава

Впоратись з нею допоможе перекис водню, або розчином з води та оцет, розведеним у рівних пропорціях.

Помада

Жіночу помаду делікатно допоможе видалити зубна паста білого кольору, наносимось на 2-3 хвилини й змиваємо теплою водою.

Трава

В цьому випадку вам ефективно допоможе ватний диск з нашатирним, або винний оцет.

Стилістика сказала, як позбутися маленьких неприємностей з одягу влітку

Як позбутися різних плям на літньому одязі (фото: Freepik)

Фрукти та ягоди

Плями від фруктів і фруктових соків можна видалити розчином гліцерину і горілки в рівних частинах, а також,

Свіжі плями від яблук, малини, черешні змиються тампоном, змоченим теплим молоком і мильною водою.

Морозиво

Плями від морозива виводяться сумішшю, в рівних частинах гліцерину, нашатирного спирту і теплої води. Цією сумішшю варто протерти пляму, після чого випрати річ в теплій воді.

Нехай ваш одяг радує вас довгий час своєю красотою та неперевіреним станом!

Раніше ми розповідали про прості, але дієві правила для зберігання взуття.

Також читайте, від яких 7 речей у ванній потрібно терміново позбутися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кава Модні тренди Фрукти Чистота Гардероб
NEWS
РФ перекидає додаткові сили на двох напрямках на Харківщині: Сирський оцінив, чи можливий прорив
РФ перекидає додаткові сили на двох напрямках на Харківщині: Сирський оцінив, чи можливий прорив