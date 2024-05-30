Стилистика сказала, как избавиться от маленьких неприятностей из одежды летом

Кажется, летом всегда есть возможность чем-нибудь замаститься, но особенно возмутительно, когда это новая вещь. Но от любых пятен можно избавиться.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал "Карманный стилист"

Какими бывают маленькие летние неприятности

В период теплого сезона с каждым из нас случаются «маленькие неприятности», которые хотелось бы устранить. Делимся с вами советами, как эффективно избавиться от этих "маленьких неприятностей".

Кофе

Справиться с ней поможет перекись водорода или раствором из воды и уксус, разведенным в равных пропорциях.

Помада

Женскую помаду деликатно поможет удалить зубную пасту белого цвета, наносимся на 2-3 минуты и смываем теплой водой.

трава

В этом случае вам эффективно поможет ватный диск с нашатырным, или винный уксус.

Как избавиться от разных пятен на летней одежде (фото: Freepik)

Фрукты и ягоды

Пятна от фруктов и фруктовых соков можно удалить раствором глицерина и водки в равных частях, а также,

Свежие пятна от яблок, малины, черешни смоются спонжиком, смоченным теплым молоком и мыльной водой.

Мороженое

Пятна от мороженого выводятся смесью, в равных частях глицерина, нашатырного спирта и теплой воды. Этой смесью следует протереть пятно, после чего постирать вещь в теплой воде.

Пусть ваша одежда радует вас долгое время своей красотой и непроверенным состоянием!