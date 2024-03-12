7 речей у ванній, яких потрібно терміново позбутися

Ванна кімната - місце в будинку, де має бути абсолютна чистота і комфорт. Деяким речам категорично не місце у ванній кімнаті, тому їх потрібно звідти негайно прибрати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Одяг

Не залишайте брудний одяг на підлозі або на гачках у ванній. Це не тільки створює безлад, але й може становити потенційну небезпеку - ви можете посковзнутися.

Візьміть звичку швидко збирати речі або просто виділіть місце поза ванною для брудного одягу.

Старі зубні щітки

Зубні щітки слід міняти кожні три-чотири місяці. Якщо ви хворіли на грип чи іншу хворобу, це також чудовий час, щоб викинути зубну щітку.

Ювелірні вироби

Зазвичай люди тримають прикраси у ванних кімнатах, оскільки знімають їх до та після душу. Однак, постійний вплив вологи псує прикраси.

Краще зберігайте каблучки, сережки та інші прикраси в сухому місці.

Косметика

Такі продукти не слід зберігати у ванній кімнаті через високу вологість.

Якщо ви хочете зберігати їх у ванній, то переконайтеся, що косметика не змінює колір, запах або консистенцію. Якщо речі виглядають або пахнуть не так, то викиньте їх.

Килим

Килим у ванній варто обирати спеціальний, який вбирає вологу. Килим із ворсом збирає волосся і швидко стоптується, адже контактує з водою.

Склянка для зубних щіток

Така річ може бути небезпечна, адже там з'являється пліснява. До того ж щітки усіх членів родини обмінюються бактеріями. Зараз у магазинах з'явилися індивідуальні тримачі, які кріпляться на стіну.

Рушники

У багатьох ванних кімнатах є шафи для білизни, де люди зберігають банні рушники, але вологе середовище не є ідеальним місцем для них.

Найкращим місцем для зберігання рушників є шафи для білизни в коридорі, оскільки вони не будуть піддаватися впливу високої вологості, що може спричинити розвиток цвілі та запах затхлості. Це ж правило стосується халатів та іншої білизни.