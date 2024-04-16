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Стилістика назвала трендові міні-спідниці весни 2024

Трендові міні-спідниці 2024 року (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Міні-спідниці, здається, ніколи не виходять з трендів, оскільки це базовий елемент жіночого гардероба. Але з роками їхня мода також змінюється.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал “Кишеньковий стиліст”.

Стилістика назвала трендові міні-спідниці весни 2024

Весна 2024 року принесла з собою безліч захоплюючих трендів, серед яких особливе місце займають міні-спідниці. 

Від асиметрії до геометричних принтів, вони дозволяють кожній модниці виразити свій стиль та особистість. Що б ви не обрали - спідницю з великими кишенями або зі складками, пам’ятайте, головне - це впевненість у собі і радість від власного образу. 

Виходить, що цього року у тренді будь-яка спідниця довжини міні, вона може бути плісирована, пряма, асиметрична, однотонна та з різними принтами, головне, вгадати з ним. 


Трендові спідниці весни 2024 року (фото: Pinterest)

Міні-спідниці можна носити з будь-чим, вони гарно поєднуються з сорочками, футболками, топами, світшотами, куртками, піджаками тощо. 

Також не варто перейматися за взуття, адже міні можна поєднати з підборами, наприклада, туфлі, босоніжки чи чоботи.

А також спідниця гарно виглядатиме з кедами чи кросівками. Не бійтеся експерементувати, хай ваша весна буде яскравою, стильною та неповторною разом з міні-спідницею.

Трендові спідниці весни 2024 року (фото: Pinterest)

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