Стилістка пояснила, як зробити свій гардероб романтичним

Додати романтику у свій гардероб насправді легко, варто лише зрозуміти, що саме ви хочете бачити у підсумку.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на на Telegram -канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як зробити свій гардероб романтичним

Одним з трендів цього року є романтичність. Він своєю чергою доречний не тільки у святкові дні, а й у повсякденному житті, бо кожній з нас хочеться підкреслити прекрасне у собі.

І наша жіночність сьогодні має абсолютно різний прояв, форму та ступінь, яка у кожного своя.

Це і робить романтичність такою привабливою, бо усі ми знаємо, що тільки жінка у цьому світі наділена природною здатністю бути романтичною та жіночою натурою. Мати неабиякий магнетизм та силу у своїй слабкості та винахідливості.

Мода завжди реагує на те, що відбувається у всесвіті та соціумі в цілому. Це можна побачити у трансформації стилів, речей та показів, які демонструють дизайнери на тижні моди.

Наприклад, усім відомий ковід приніс із собою наслідки зручного, оверсайзного одягу у наші образи, а війна колір хакі та спортивний одяг на постійній основі.

Але з часом хочеться змін і нового, і таким новим стала усіма обожнювана романтичність, яка потрібна сьогодні кожній жінці як ніколи.

Як зробити свій гардероб романтичним (фото: Freepik)

Перше, що спадає на думку, коли говорять про романтику: легкі тканини, мереживо, волати, локони, прикраси, ніжні кольори, прозорі текстури, корсети, банти, коси, підбори й дитячий рум'янець на щоках.

Деякі жінки у силу свого віку, або вподобань бояться додавати такі занадто жіночі прояви романтичності у свій образ.

Рекомендовано у цьому разі використати стилістичний прийом міксування в образі різних стилів.

Це дозволить образу бути гармонійним та не виглядати інфантильно, недоречно та занадто поверхнево.

Поєднуючи летючу сукню з більш грубими чоботами та додаючи жакет чоловічого крою, або косуху ви дотримаєтесь потрібного балансу та вбережете себе від небажаного результату.

Звісно, ступінь полярності стилів у одному образі та міра втілення у життя цього прийому залишається на розсуд кожної з нас.

Зазвичай, для повсякденного життя вистачає лиш одного або декількох елементів з іншої стилістики, що вже у поєднанні виглядає органічно та цікаво.

Романтичність може бути абсолютно різною.У однієї жінки жіночність саме у зефірності та легкості, а для когось це приталений силует, міні, вирізи, зручні балетки, бунтарські кучері, еклектичні речі.

Все можливі драпірування, вузли, великі прикраси чудово вписуються в образи, створюючи ту саму атмосферу романтичності.

І всі ці елементи створюють яскраві, незвичні образи які так само несуть у собі ноти романтичності та жіночності, тільки нестандартної, а сміливої та більш творчої.

