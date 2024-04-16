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Стилистика назвала трендовые мини-юбки весны 2024 года

Трендовые мини-юбки 2024 года (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Мини-юбки, похоже, никогда не выходят из трендов, поскольку это базовый элемент женского гардероба. Но с годами их мода тоже меняется.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Кишеньковий стиліст".

Стилистика назвала трендовые мини-юбки весны 2024 года

Весна 2024 года принесла с собой множество увлекательных трендов, среди которых особое место занимают мини-юбки.

От асимметрии до геометрических принтов они позволяют каждой моднице выразить свой стиль и личность. Что бы вы ни выбрали - юбку с большими карманами или со складками, помните, главное - это уверенность в себе и радость от собственного образа.

Выходит, что в этом году в тренде любая юбка длины мини, она может быть плиссированной, прямой, асимметричной, однотонной и с разными принтами, главное, угадать с ним.


Трендовые юбки весны 2024 года (фото: Pinterest)

Мини-юбки можно носить с чем-либо, они хорошо сочетаются с рубашками, футболками, топами, свитшотами, куртками, пиджаками и т.д.

Также не стоит беспокоиться за обувь, ведь мини можно совместить с каблуками, например, туфли, босоножки или сапоги.

А также юбка будет хорошо смотреться с кедами или кроссовками. Не бойтесь экспериментировать, пусть ваша весна будет яркой, стильной и неповторимой вместе с мини-юбкой.

Трендовые юбки весны 2024 года (фото: Pinterest)

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