В який колір фарбувати волосся: стилісти назвали тренди цієї осені

Трендові техніки фарбування

Балаяж

Це фарбування давно підкорило багатьох модниць, проте досі не втрачає своєї популярності. Техніка полягає в тому, що майстри наносять фарбу лише на поверхню пасм, залишаючи середину природного кольору. Таким чином утворюється красивий «ефект вигорілого волосся».

Балаяж стане цікавим рішенням для жінок, які хотіли б урізноманітнити свій русявий колір волосся.

Трендова техніка фарбування - балаяж (фото: kika-style.com.ua)

Air Touch

Модна техніка фарбування, яка буквально перекладається, як «дотик повітря». Фарбу наносять близько на 30% волосся, відступаючи від коренів і поступово розтушовуючи до кінчиків.

Ця техніка дозволяє створювати ефект відблисків на волоссі, що надає зачісці природного блиску.

Фарбування в техніці Air Touch (фото: kika-style.com.ua)

Мелірування

Ця техніка також не втратить свої позиції цієї осені. Використовуючи цей метод фарбування, майстри хаотично тонують пасма волосся темнішими та світлішими відтінками.

Мелірування допомагає створювати додатковий об’єм волосся і робить його фактурним.

Техніка мелірування не втрачає своєї популярності (фото: kika-style.com.ua)

Популярні кольори для фарбування

Персиковий блонд

Шанувальниці блонду зможуть цікаво обіграти відтінок свого волосся. Експерти говорять, що саме цей колір стане фаворитом восени. Персиковий відтінок блонду можуть ще називати приглушеним полуничним.

Цей колір волосся стане вдалим рішенням для тих, хто прагне ніжних змін.

Персиковий блонд (фото: instagram.com/victoriakolorist)

Відтінок карамель

Варіюватиметься колір від карамельного до темно-каштанового чи світло-шоколадного кольорів. З таким фарбуванням ви можете багато експериментувати. Адже можна обрати як один відтінок серед карамельних, так і поєднати кілька, що дозволить візуально створити додатковий об’єм.

До того ж відтінок карамель є універсальним і пасуватиме усім.

Карамельний відтінок (instagram.com/oksi__hair)

Ванільний блонд

Відтінок також набирає популярності цієї осені. Таке фарбування вимагає мінімального втручання у природній колір, але додає більшої яскравості образу.

Цей відтінок вдало пасуватиме жінкам, які мають світле волосся від природи.

Популярний відтінок - ванільний блонд (фото: instagram.com/pofarbovana_by_ilona_kruhliak)