В какой цвет красить волосы: стилисты назвали тренды этой осени

Трендовые техники покраски

Балаяж

Эта покраска давно покорила многих модниц, однако до сих пор не теряет своей популярности. Техника состоит в том, что мастера наносят краску только на поверхность прядей, оставляя середину природного цвета. Таким образом образуется красивый «эффект выгоревших волос».

Балаяж станет интересным решением для женщин, желающих разнообразить свой русый цвет волос.

Трендовая техника покраски - балаяж (фото: kika-style.com.ua)

Air Touch

Модная техника покраски, которая буквально переводится, как «прикосновение воздуха». Краску наносят на около 30% волос, отступая от корней и постепенно растушевывая до кончиков.

Эта техника позволяет создавать эффект бликов на волосах, что придает прическе естественный блеск.

Покраска в технике Air Touch (фото: kika-style.com.ua)

Мелирование

Эта техника тоже не потеряет свои позиции этой осенью. Используя этот метод окрашивания, мастера хаотически тонируют пряди волос более темными и светлыми оттенками.

Мелирование помогает создавать дополнительный объем волос и делает их фактурными.

Техника мелирования не теряет своей популярности (фото: kika-style.com.ua)

Популярные цвета для покраски

Персиковый блонд

Поклонницы блонда смогут интересно обыграть оттенок своих волос. Эксперты говорят, что этот цвет станет фаворитом осенью. Персиковый оттенок блонда могут еще называть приглушенным клубничным.

Этот цвет волос станет удачным решением для тех, кто стремится к нежным изменениям.

Персиковый блонд (фото: instagram.com/victoriakolorist)

Оттенок карамель

Будет варьироваться цвет от карамельного до темно-каштанового или светло-шоколадного цвета. С такой покраской вы можете много экспериментировать. Ведь можно выбрать как один оттенок среди карамельных, так и объединить несколько, что позволит зрительно создать дополнительный объем.

К тому же оттенок карамель универсален и подходит всем.

Карамельный оттенок (instagram.com/oksi__hair)

Ванильный блонд

Оттенок также набирает популярность этой осенью. Такая покраска требует минимального вмешательства в естественный цвет, но придает большей яркости образу.

Этот оттенок удачно подходит женщинам, имеющим светлые волосы от природы.

Популярный оттенок - ванильный блонд (фото: instagram.com/pofarbovana_by_ilona_kruhliak)