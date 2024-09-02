Місячний календар стрижок на вересень. Коли міняти зачіску та фарбувати волосся, щоб залучити удачу

З настанням осені багатьом хочеться оновити зачіску, приміряти новий колір волосся і щось у собі змінити. І в цьому допоможе місячний календар, завдяки якому ви дізнаєтеся найкращі та найгірші дні для походу до перукаря.

Коли можна фарбувати та стригти волосся у вересні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Joy Pup .

Коли стригтися у вересні - найкращі дати

Запишіться до перукаря на 3, 5, 8 або 10 число, якщо ви хочете позбавитися всього старого і буквально "зістригти" свої невдачі. Дні будуть максимально вдалими.

Окрім цього 12, 14, 16, 19 та 21 вересня похід на стрижку принесе успіх. Волосся може стати здоровішим і красивішим. Також у ці дні ви можете наважитися на кардинальні зміни.

Наприкінці місяця, 25, 27 і 29 числа ви теж можете вдало підстригтися. Місячний календар обіцяє великий успіх і чимало позитивної енергії тим, хто оновить зачіску в ці дати.

Найкращі дні для стрижки у вересні (ілюстрація: freepik.com)

Коли можна фарбувати волосся - місячний календар на вересень

3 вересня максимально вдалим тонування у світлі та яскраві кольори, це допоможе вам знайти баланс та повірити у свої сили. А 5 числа варто записатися до стиліста, якщо ви хочете зафарбувати сивину і просто оновити колір.

8 та 19 вересня особливо вдалими будуть кардинальні зміни, а ось 11 вересня варто фарбуватись у темний.

Крім цього, вдалі дні для фарбування у вересні такі:

14 вересня - освітлення чи блонд

16 числа - будь-яке фарбування

19 і 20 вересня - якщо ви хочете додати волоссю теплі, натуральні або насичені відтінки

21 і 23 числа - тонування принесе гармонію і прикличе в життя зміни

27 вересня - освітлення

29 вересня - будь-який тип фарбування.

Коли фарбувати волосся у вересні (ілюстрація: freepik.com)

Коли не можна фарбувати та стригти волосся

До списку несприятливих днів для зміни або оновлення зачіски потрапили ці дати: 2, 4, 7, 9, 11 та 13 числа.

Крім цього, відкладіть похід до перукаря 15, 18 та 20 вересня. Також невдалими днями для стрижок та фарбувань виявилися 22, 24,28 та 30 числа.

Нейтральні дні вересня

Крім цього, 6, 17 та 26 числа ви можете робити стрижки та фарбувати волосся. Однак результат буде нейтральним. Простими словами, ви зможете оновити імідж, проте відмовтеся від кардинальних експериментів.