Стиліст сказала, як носити та доглядати за білими речами навесні

Білі речі легко поєднати з іншими кольорами, адже це базовий колір, який пасує до решти. Але за білими речами буває складно доглядати, тому вони потребують особливого ставлення.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал “Кишеньковий стиліст”.

Як доглядати за білими речами

Білі речі завжди виглядають свіжими та елегантними, але догляд за ними може бути неабияким викликом.

Але не дивлячись на це, з правильними порадами ви зможете зберігати їх у бездоганному вигляді протягом тривалого часу.

Роздільне прання

Варто прати білі речі окремо від кольорових, щоб уникнути плям або вигоряння кольору. Рекомендовано використовувати спеціальні серветки для прання, їх ще називають "пастками для кольорів".

Вони бувають з різними функціями, іноді ловлять колір від тканини що линяє, а іноді можуть давати ефект відбілювання та підтримки білого кольору.

Вибір правильного прального засобу

Використовуйте спеціальні засоби для білих тканин, які допоможуть зберегти їх яскравість і білизну.

Ця маленька дрібничка значно подовжить службу вашої речі, тому не нехтуйте цим і використовуйте тільки гарні пральні засоби з відповідним складом для матеріалу ваших речей.

Як доглядати за білими речами (фото: Freepik)

Видалення плям

Білі речі не люблять плям, тому при першій можливості видаляйте будь-які плями на білих речах, використовуючи відповідні засоби для видалення плям, які можуть пошкодити тканину та втратити її білосніжний відтінок.

Не допускайте висихання засобів, це ускладнить видалення плям. Особливо якщо це пляма від соку, вина або кави.

Зберігання належним чином

Зберігайте білі речі в чистому і сухому місці, щоб уникнути появи плям або запахів.

Не складайте вологі білі речі разом з тими речами, які можуть довгий час виділяти фарбу, такі як джинси та велюр.

Періодичний апгрейд

Щоб зберегти білосніжний колір, періодично відбілюйте речі за допомогою безпечних для тканини методів, таких як використання кисневого порошку або оксиду водню.