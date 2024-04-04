Як навесні доглядати за замшевим взуттям: корисні поради

Взуття - це елегантний аксесуар у вашому гардеробі, але щоб зберегти його красу протягом багатьох сезонів, необхідно дбати про нього належним чином.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Щоденна чистка

Пил і бруд шкодять замші, тож регулярно видаляйте їх за допомогою м'якої щітки для замші. Це допоможе підтримувати взуття чистим і свіжим.

Уникайте вологи

Замшевому взуттю не подобається волога. Намагайтесь уникати дощову погоду або мокрих поверхонь. Якщо взуття промокло, дайте йому висохнути при кімнатній температурі та залишайте взуття якомога далі від джерела тепла, такого як батарея або сушка.

Захист

Використовуйте спеціальні засоби для догляду, які відштовхують воду та запобігають утворенню плям. Розпилюйте їх на взуття, зачекайте, доки вони висохнуть, і знову пройдіть щіткою.

Як доглядати за замшевим взуттям (фото: Freepik)

Зберігання

Зберігайте замшеве взуття в коробках або мішках для збереження, щоб уникнути подряпин та пилу. До кожної пари додайте пакетики силікагелевого гелю, які вбирають вологу.

Видалення плям

Якщо на взутті з'явилися плями, використовуйте гумку для видалення. Деякі плями можна також видалити за допомогою спеціальних очисних засобів для замші.

Замшеве взуття може служити вам довгі роки, якщо ви дбатимете про нього з увагою та любов'ю.