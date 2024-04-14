Стилист сказала, как носить и ухаживать за белыми вещами весной

Белые вещи легко сочетать с другими цветами, ведь это базовый цвет, который подходит остальным. Но за белыми вещами бывает сложно ухаживать, поэтому они нуждаются в особом отношении.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал "Кишеньковий стиліст".

Как ухаживать за белыми вещами

Белые вещи всегда выглядят свежими и элегантными, но уход за ними может быть большим вызовом.

Но, несмотря на это, с правильными советами вы сможете хранить их в безупречном виде в течение длительного времени.

Раздельная стирка

Следует стирать белые вещи отдельно от цветных во избежание пятен или выгорания цвета. Рекомендуется использовать специальные салфетки для стирки, их еще называют "ловушками для цветов".

Они бывают с разными функциями, иногда ловят цвет от линяющей ткани, а иногда могут давать эффект отбеливания и поддержки белого цвета.

Выбор правильного стирального средства

Используйте специальные средства для белых тканей, которые помогут сохранить их яркость и белье.

Эта мелочь значительно продлит службу вашей вещи, поэтому не пренебрегайте этим и используйте только хорошие стиральные средства с соответствующим составом для материала ваших вещей.

Как ухаживать за белыми вещами (фото: Freepik)

Удаление пятен

Белые вещи не любят пятен, поэтому при первой возможности удаляйте любые пятна на белых вещах, используя подходящие пятновыводители, которые могут повредить ткань и потерять ее белоснежный оттенок.

Не допускайте высыхания средств, это усложнит удаление пятен. Особенно если это пятно от сока, вина или кофе.

Хранение должным образом

Храните белые вещи в чистом и сухом месте во избежание появления пятен или запахов.

Не складывайте влажные белые вещи вместе с теми вещами, которые могут долго выделять краску, такие как джинсы и велюр.

Периодический апгрейд

Чтобы сохранить белый цвет, периодически отбеливайте вещи с помощью безопасных для ткани методов, таких как использование кислородного порошка или оксида водорода.