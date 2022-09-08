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Стилист назвала вещи, которые обязательно должны быть в осеннем гардеробе украинцев

Новина українською →
Украина, Четверг 08 сентября 2022 09:03
Стилист назвала вещи, которые обязательно должны быть в осеннем гардеробе украинцев Как осенью выглядеть стильно (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В любое время года всем украинцам хочется иметь привлекательный вид. С наступлением холода это становится немного тяжелее, ведь часто теплая одежда объемная и плохо комбинируется с другими вещами.

Специально для Styler стилист Юлия Сайко рассказала, как создать базовый осенний гардероб и иметь трендовый вид.

Что такое базовый гардероб?

Базовый гардероб - это одежда, которую можно свободно сочетать между собой и адаптировать под разные стили. В таком гардеробе преобладают нейтральные цвета, которые разбавляют яркими акцентами на определенной единице вещей: обуви, аксессуарах. Именно такая тактика отбора одежды является наиболее выигрышной.

Из чего должен состоять базовый осенний гардероб для женщин и мужчин

Самыми незаменимыми вещами в осеннем гардеробе являются популярные тренчи и пальто. Для женщин стилист советует верхнюю одежду свободного кроя длины миди. Он прекрасно сделает акценты на изюминках фигуры.

Стилист назвала вещи, которые обязательно должны быть в осеннем гардеробе украинцевСтилист назвала вещи, которые обязательно должны быть в осеннем гардеробе украинцев

А вот мужчинам стоит выбирать пальто прямого кроя, что визуально сделает владельца выше. К тому же такие пальто создают довольно солидный вид.

Стилист назвала вещи, которые обязательно должны быть в осеннем гардеробе украинцев

Для более теплых дней осени можно выбрать жилет puffer. Обычно у такого жилета нет рукавов, поэтому в нем не будет жарко. Кстати, эту единицу одежды стилист советует иметь в гардеробе как женщинам, так и мужчинам.

Стилист назвала вещи, которые обязательно должны быть в осеннем гардеробе украинцев

Женский жилет puffer

Стилист назвала вещи, которые обязательно должны быть в осеннем гардеробе украинцев

Мужской жилет puffer

Что касается более официальной осенней одежды, то девушкам советуют приобрести брючный или трикотажный костюм. Выгодно иметь брюки кроя палаццо, которые визуально удлиняют ноги.

Стилист назвала вещи, которые обязательно должны быть в осеннем гардеробе украинцев

Женские брюки палаццо

Также стилист советует иметь в шкафу платье-рубашку длины миди или юбку такой же длины.

Мужчинам на случаи официального выхода понадобятся рубашки: базовая белая и шерстяная. Комбинировать их можно с классическими темными джинсами или штанами-слаксами.

Стилист назвала вещи, которые обязательно должны быть в осеннем гардеробе украинцев

Мужские брюки слаксы

В принципе создание базового гардероба превалирует "легкий" верх, то есть необремененный деталями или массой. Эту функцию перекладывают на обувь, ведь часто она имеет массивные элементы или грубую подошву.

Так, стилист выделяет для женщин лоферы на грубой подошве, сапоги челси или сапоги-трубы.

Стилист назвала вещи, которые обязательно должны быть в осеннем гардеробе украинцев

Женские лоферы на грубой подошве

Стилист назвала вещи, которые обязательно должны быть в осеннем гардеробе украинцев

Сапоги-трубы

Стилист назвала вещи, которые обязательно должны быть в осеннем гардеробе украинцев

Женские сапоги Челси

У мужчин перечень осеннего обувного маст-хэва чуть меньше: те же самые сапоги и кроссовки на массивной подошве.

Стилист назвала вещи, которые обязательно должны быть в осеннем гардеробе украинцев

Мужские сапоги челси

Для гармоничного дополнения образа прекрасно служат аксессуары: шапки, шарфы, украшения и сумки. Последние выбирайте по удобству и стилю жизни. Стилист советует обратить внимание на шоперы, сумки-кроссбоди и рюкзаки.

Все фото предоставлены Юлией Сайко.

Напомним, что ранее стилист показала тренды осени 2022, которые подчеркнут ваш стиль.

Читайте также, какую осень синоптики прогнозируют в этом году но нужны ли теплые пальто уже в сентябре.

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