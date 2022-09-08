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Стиліст назвала речі, які обов'язково повинні бути в осінньому гардеробі українців

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Україна, Четвер 08 вересня 2022 09:03
Стиліст назвала речі, які обов'язково повинні бути в осінньому гардеробі українців Як восени мати стильний вигляд (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

У будь-яку пору року всім українцям хочеться мати привабливий вигляд. З настанням холоду це стає трохи важче, адже часто теплий одяг об’ємний і погано комбінується з іншими речами.

Спеціально для Styler стиліст Юлія Сайко розповіла, як створити базовий осінній гардероб і мати трендовий вигляд.

Що таке базовий гардероб?

Базовий гардероб - це одяг, який можна вільно поєднувати між собою та адаптувати під різні стилі. У такому гардеробі переважають нейтральні кольори, які розбавляють яскравими акцентами на певній одиниці речей: взутті, аксесуарах. Саме така тактика відбору одягу є найбільш виграшною.

З чого має складатися базовий осінній гардероб для жінок і чоловіків

Найбільш незамінними речами в осінньому гардеробі є популярні тренчі та пальто. Для жінок стиліст радить верхній одяг вільного крою довжини міді. Він чудово зробить акценти на родзинках фігури.

Стиліст назвала речі, які обов'язково повинні бути в осінньому гардеробі українцівСтиліст назвала речі, які обов'язково повинні бути в осінньому гардеробі українців

А от чоловікам варто обирати пальто прямого крою, що візуально зробить власника вищим. До того ж такі пальта створюють досить солідний вигляд.

Стиліст назвала речі, які обов'язково повинні бути в осінньому гардеробі українців

Для тепліших днів осені можна обрати жилет puffer. Зазвичай у такого жилета немає рукавів, тож у ньому не буде спекотно. До речі, цю одиницю одягу стиліст радить мати в гардеробі як жінкам, так і чоловікам.

Стиліст назвала речі, які обов'язково повинні бути в осінньому гардеробі українців

Жіночий жилет puffer

Стиліст назвала речі, які обов'язково повинні бути в осінньому гардеробі українців

Чоловічий жилет puffer

Що стосується більш офіційного осіннього одягу, то дівчатам радять придбати штанний або трикотажний костюм. Вигідно мати штани крою палаццо, які візуально видовжують ноги.

Стиліст назвала речі, які обов'язково повинні бути в осінньому гардеробі українців

Жіночі штани палаццо

Також стиліст радить мати в шафі сукню-сорочку довжини міді або спідницю такої ж довжини.

Чоловікам на випадки офіційного виходу знадобляться сорочки: базова біла та шерстяна. Комбінувати їх можна із класичними темними джинсами або штанами-слаксами.

Стиліст назвала речі, які обов'язково повинні бути в осінньому гардеробі українців

Чоловічі штани слакси

У принципі створення базового гардероба превалює “легкий” верх, тобто необтяжений деталями чи масою. Цю функцію перекладають на взуття, адже часто воно має масивні елементи або грубу підошву.

Так, стиліст виокремлює для жінок лофери на грубій підошві, чоботи челсі або чоботи-труби.

Стиліст назвала речі, які обов'язково повинні бути в осінньому гардеробі українців

Жіночі лофери на грубій підошві

Стиліст назвала речі, які обов'язково повинні бути в осінньому гардеробі українців

Чоботи-труби

Стиліст назвала речі, які обов'язково повинні бути в осінньому гардеробі українців

Жіночі чоботи челсі

У чоловіків перелік осіннього взуттєвого маст-хеву трохи менший: ті ж самі чоботи челсі та кросівки на масивній підошві.

Стиліст назвала речі, які обов'язково повинні бути в осінньому гардеробі українців

Чоловічі чоботи челсі

Для гармонійного доповнення образу прекрасно служать аксесуари: шапки, шарфи, прикраси та сумки. Останні обирайте за зручністю та стилем життя. Стиліст радить звернути увагу на шопери, сумки-кросбоді та рюкзаки.

Усі фото надані Юлією Сайко.

Нагадаємо, що раніше стиліст показала тренди осені 2022, які підкреслять ваш стиль.

Читайте також, яку осінь синоптики прогнозують цьогоріч та чи потрібні теплі пальта вже у вересні.

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