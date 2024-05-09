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Має бути у кожної: стиліст показала модне взуття на літо

Четвер 09 травня 2024 14:58
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Має бути у кожної: стиліст показала модне взуття на літо Фото: яке взуття буде в моді влітку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталя Москаленко

Сітчасте взуття в цьому сезоні на піку популярності. Його вважають головним трендом, тому воно має бути в літньому гардеробі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стиліста Наталії Москаленко.

Як виглядає взуття

За словами стиліста, таке взуття повинно мати місце в літньому гардеробі, оскільки воно дуже зручне та комфортне для спеки і дуже стильне на вигляд.

Сітчасті балетки є зразком ідеального поєднання вишуканості та авангарду: вони представляють структуру, яка огортає ногу дивовижним дизайном.

До того ж вони зручні та функціональні для літніх місяців, коли спека не дозволяє витримувати тертя практично будь-якого взуття.

Стиліст зібрала 8 пар взуття в різних цінових сегментах, щоб кожен знайшов своє.

Має бути у кожної: стиліст показала модне взуття на літоМає бути у кожної: стиліст показала модне взуття на літоФото: трендове взуття з сітки (instagram.com/nata_moskalenkо)

Раніше ми повідомляли, як зберігати зимове взуття, щоб воно займало менше місця.

Також ми писали, чи можна ходити взутим по дому.

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стиілст Модні тренди Стиль життя
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