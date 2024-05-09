Має бути у кожної: стиліст показала модне взуття на літо
Сітчасте взуття в цьому сезоні на піку популярності. Його вважають головним трендом, тому воно має бути в літньому гардеробі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стиліста Наталії Москаленко.
Як виглядає взуття
За словами стиліста, таке взуття повинно мати місце в літньому гардеробі, оскільки воно дуже зручне та комфортне для спеки і дуже стильне на вигляд.
Сітчасті балетки є зразком ідеального поєднання вишуканості та авангарду: вони представляють структуру, яка огортає ногу дивовижним дизайном.
До того ж вони зручні та функціональні для літніх місяців, коли спека не дозволяє витримувати тертя практично будь-якого взуття.
Стиліст зібрала 8 пар взуття в різних цінових сегментах, щоб кожен знайшов своє.
Фото: трендове взуття з сітки (instagram.com/nata_moskalenkо)
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