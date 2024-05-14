Стилист показала трендовый цвет одежды, который можно легко совмещать: модные фото
Лучший способ разнообразить свой гардероб - это играть с цветом. В теплое время года популярны светлые оттенки. Этой весной-летом среди трендовых цветов будет также винный цвет. Поэтому следует знать, как его удачно соединить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу стилиста Наталии Москаленко.
Модные образы
Если возникает вопрос, какой цвет следует добавить в гардероб этого и следующего сезона, то это однозначно винный.
По словам стилиста, это универсальный цвет, который легко сочетается с другими вещами.
В частности, он идеально сочетается с холодными и теплыми цветами. А также он наиболее часто встречался в новых коллекциях осенне-зимнего сезона.
Винный цвет в 2024 году будет одним из самых горячих трендов. Все потому, что он обладает достаточно глубоким венским оттенком, который придаст вашему гардеробу стильность и элегантность.
Такой цвет можно с легкостью совмещать в узорах или аксессуарах, дополняющих образ. Главное - сбалансировать оттенки и количество каждого цвета, чтобы создать удачный модный образ.
Модные образы с трендовым винным цветом (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Раньше стилист показывала модную обувь на лето, которая должна быть у каждой.
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