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Стиліст показала модні образи на весну 2024: стильні фотоприклади

Стиліст показала варіанти стильних луків на ранню весну (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

З приходом нового сезону багато дівчат задумуються про оновлення гардероба. Існують формули луків, які допомагають змінювати речі, не порушуючи стильного поєднання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram стиліста Наталії Москаленко.

За словами експерта, формули луків є кращим винаходом для гардероба. Вона показала стильні образи, які підійдуть на пізню зиму та ранню весну.

Акцент на колготи та спідниці

Стиліст радить робити акцент на яскравих колготах, туфлях та міні або максі спідницях. Так ви будете виглядати стильно та точно будете в центрі уваги.

Стильний лук на ранню весну (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Вкорочена дублянка

Дублянка стала особливо популярна цієї зими. Така річ виглядає стильно та її легко стилізувати.

Наталія Москаленко радить обирати вкорочений пуховик або дублянку та пряму максі спідницю зі взуттям "низького ходу".

Стильний лук з дублянкою (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Костюм жакет

Стиліст каже, що потрібно експериментувати. Тому показала стильний варіант образу, в який входить костюм жакет, спідниця та взуття без підборів.

Стильний костюмний образ (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Образ з чоботами на підборах

Такий образ виглядає на перший погляд незвично, але водночас чудово між собою поєднується кожна деталь.

Шорти бедруми стануть трендовими у 2024. Ранньою весною їх можна поєднати з чоботами на підборах, кардиганом та светром.

Стильний образ з бедрумами (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Об'ємні штани

Варто обирати шарф в тон пальто або светр, об'ємні штани та взуття "низького ходу".

Образ на весну з об'ємними штанами (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Раніше ми повідомляли, що таке "правильний" оверсайз і кому не можна носити цей стиль взагалі.

Також читайте, який одяг допоможе виглядати стрункіше та вище.

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