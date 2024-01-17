Стилист показала модные образы на весну 2024: стильные фотопримеры

По словам эксперта, формулы луков являются лучшим изобретением для гардероба. Она показала стильные образы, которые подойдут на позднюю зиму и раннюю весну.

Акцент на колготки и юбки

Стилист советует делать акцент на ярких колготах, туфлях и мини или макси юбках. Так вы будете смотреться стильно и точно будете в центре внимания.

Стильный лук на раннюю весну (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Укороченная дубленка

Дубленка стала особенно популярна этой зимой. Такая вещь выглядит стильно и ее легко стилизовать.

Наталья Москаленко советует выбирать укороченный пуховик или дубленку и прямую макси юбку с обувью "низкого хода".

Стильный лук с дубленкой (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Костюм жакет

Стилист говорит, что нужно экспериментировать. Потому показала стильный вариант образа, в который входит костюм жакет, юбка и обувь без каблуков.

Стильный костюмный образ (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Образ с сапогами на каблуке

Такой образ выглядит на первый взгляд необычно, но одновременно прекрасно сочетается каждая деталь.

Шорты бедрумы станут трендовыми в 2024 году. Ранней весной их можно совместить с сапогами на каблуке, кардиганом и свитером.

Стильный образ с бедрумами (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Объемные штаны

Следует выбирать шарф в тон пальто или свитера, объемные брюки и обувь "низкого хода".

Образ на весну с объемными штанами (фото: instagram.com/nata_moskalenko)