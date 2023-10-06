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Стиліст показала, з чим носити білі брендові шкарпетки, щоб це було стильно (фото)

Як правильно носити білі брендові шкарпетки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Білі шкарпетки вже котрий сезон стають трендовою річчю гардероба. Варто знати, як їх правильно поєднувати, щоб не зіпсувати образ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стиліста Наталі Москаленко в Instagram.

Як правильно носити

Стиліст каже, що носити білі шкарпетки можна будь з чим. В минулих сезонах це були здебільшого лофери і кеди. Однак, зараз міксувати шкарпетки можна від босоніжок до чобіт.

"Щоб все це виглядало гармонійно дотримуйтесь правила - чим грубша підошва взуття, тим щільніші і обʼємніші шкарпетки можна міксувати", - йдеться у повідомленні.

Довжина шкарпеток залежатиме від вашого зросту. Також залежатиме від того, з яким взуттям ви хочете носити шкарпетки - наприклад, шкарпетки для черевиків будуть довшими, ніж шкарпетки для лоферів.

Матеріал шкарпеток залежатиме від власних вподобань. Якщо говорити про бюджетніший варіант, бавовняні шкарпетки з повітропроникного та міцного матеріалу - чудовий вибір, який слугуватиме вам у будь-яку пору року. 

Приклади образів

Наталія Москаленко показала підбірку образів, як вдало поєднувати білі шкарпетки, щоб образ був стильним.

До того ж шкарпетки можуть не лише білими, головне правильно їх поєднувати.

Як правильно поєднувати трендові шкарпетки (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Раніше ми повідомляли, що таке "правильний" оверсайз і кому не можна носити цей стиль взагалі.

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