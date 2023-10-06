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Стилист показала, с чем носить белые брендовые носки, чтобы это было стильно (фото)

Как правильно носить белые брендовые носки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Белые носки уже который сезон становятся трендовой вещью гардероба. Следует знать, как их правильно совмещать, чтобы не испортить образ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста Наталии Москаленко в Instagram.

Как правильно носить

Стилист говорит, что носить белые носки можно с чем угодно. В прошлых сезонах это были в основном лоферы и кеды. Однако, сейчас миксовать носки можно от босоножек до сапог.

"Чтобы все это выглядело гармонично придерживайтесь правила - чем грубее подошва обуви, тем более плотные и объемные носки можно миксовать", - говорится в сообщении.

Длина носков будет зависеть от вашего роста. Также будет зависеть от того, с какой обувью вы хотите носить носки - например, носки для ботинок будут длиннее, чем носки для лоферов.

Материал носков будет зависеть от собственных предпочтений. Если говорить о более бюджетном варианте, хлопчатобумажные носки из воздухопроницаемого и прочного материала - отличный выбор, который будет служить вам в любое время года.

Примеры образов

Наталья Москаленко показала подборку образов, как удачно совмещать белые носки, чтобы образ был стильным.

К тому же носки могут быть не только белыми, главное правильно их совмещать.

Как правильно совмещать трендовые носки (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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