Стилист показала, с чем носить белые брендовые носки, чтобы это было стильно (фото)

Белые носки уже который сезон становятся трендовой вещью гардероба. Следует знать, как их правильно совмещать, чтобы не испортить образ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста Наталии Москаленко в Instagram.
Стилист говорит, что носить белые носки можно с чем угодно. В прошлых сезонах это были в основном лоферы и кеды. Однако, сейчас миксовать носки можно от босоножек до сапог.
"Чтобы все это выглядело гармонично придерживайтесь правила - чем грубее подошва обуви, тем более плотные и объемные носки можно миксовать", - говорится в сообщении.
Длина носков будет зависеть от вашего роста. Также будет зависеть от того, с какой обувью вы хотите носить носки - например, носки для ботинок будут длиннее, чем носки для лоферов.
Материал носков будет зависеть от собственных предпочтений. Если говорить о более бюджетном варианте, хлопчатобумажные носки из воздухопроницаемого и прочного материала - отличный выбор, который будет служить вам в любое время года.
Наталья Москаленко показала подборку образов, как удачно совмещать белые носки, чтобы образ был стильным.
К тому же носки могут быть не только белыми, главное правильно их совмещать.
Как правильно совмещать трендовые носки (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Ранее мы сообщали, что такое "правильный" оверсайз и кому нельзя носить этот стиль вообще.
Также мы писали, как выбрать солнцезащитные очки по форме лица.