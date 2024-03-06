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Стиліст показала 5 пар жіночого взуття, яке вийшло з моди та старить

Стиліст показала взуття, яке вийшло з моди (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Взуття може стати ключовою деталлю в образі. Однак, деякі моделі можуть лише зіпсувати весь стиль та навіть додати віку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект STyler) з посиланням на сайт Best life online.

Краще обирати туфлі з гострим носом, а не квадратні, щоб форма стопи була легшою, а ноги здавалися довшими.

Взуття з квадратним носом 

Ботильйони на шнурівці

Вони вже не в моді багато років, але їх продовжують виробляти, купувати і носити. Саме ця модель очолює список антитрендів. На зміну краще взяти чоботи-панчохи та уггі.

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