Стиліст показала 5 пар жіночого взуття, яке вийшло з моди та старить

Взуття може стати ключовою деталлю в образі. Однак, деякі моделі можуть лише зіпсувати весь стиль та навіть додати віку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект STyler) з посиланням на сайт Best life online.
Краще обирати туфлі з гострим носом, а не квадратні, щоб форма стопи була легшою, а ноги здавалися довшими.
Вони вже не в моді багато років, але їх продовжують виробляти, купувати і носити. Саме ця модель очолює список антитрендів. На зміну краще взяти чоботи-панчохи та уггі.
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