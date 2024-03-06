RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стилист показала 5 пар женской обуви, которая вышла из моды и старит

Стилист показала вышедшую из моды обувь (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Обувь может стать ключевой деталью в образе. Однако некоторые модели могут только испортить весь стиль и даже прибавить возрасту.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект STyler) со ссылкой на сайт Best life online.

Лучше выбирать туфли с острым носом, а не квадратные, чтобы форма стопы была легче, а ноги казались длиннее.

Обувь с квадратным носом

Ботильоны на шнуровке

Они уже не в моде многие годы, но их продолжают производить, покупать и носить. Именно эта модель возглавляет список антитрендов. На смену лучше взять сапоги-чулки и угги.

Читайте РБК-Украина в Google News
стиілстСтиль жизниЖенщины