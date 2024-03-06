Стилист показала 5 пар женской обуви, которая вышла из моды и старит

Лучше выбирать туфли с острым носом, а не квадратные, чтобы форма стопы была легче, а ноги казались длиннее.

Обувь с квадратным носом

Ботильоны на шнуровке

Они уже не в моде многие годы, но их продолжают производить, покупать и носить. Именно эта модель возглавляет список антитрендов. На смену лучше взять сапоги-чулки и угги.