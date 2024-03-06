Стилист показала 5 пар женской обуви, которая вышла из моды и старит

Обувь может стать ключевой деталью в образе. Однако некоторые модели могут только испортить весь стиль и даже прибавить возрасту.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект STyler) со ссылкой на сайт Best life online.
Лучше выбирать туфли с острым носом, а не квадратные, чтобы форма стопы была легче, а ноги казались длиннее.
Они уже не в моде многие годы, но их продолжают производить, покупать и носить. Именно эта модель возглавляет список антитрендов. На смену лучше взять сапоги-чулки и угги.
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