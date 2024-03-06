Стиліст показала 5 пар жіночого взуття, яке вийшло з моди та старить
Взуття може стати ключовою деталлю в образі. Однак, деякі моделі можуть лише зіпсувати весь стиль та навіть додати віку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект STyler) з посиланням на сайт Best life online.
Взуття на танкетці
Деякі моделі завжди входять і виходять з моди, але особливо застаріле, то це туфлі на танкетці.
Стиліст Елізабет Косич розповіла, що силует таких туфель як правило, викривляється, тому шукайте витонченіші деталі дизайну, як-от скошена або контурна танкетка, мигдалеподібний носок або загострені форми.
Туфлі на танкетці (фото: bestlifeonline)
Взуття з квадратним носком
За словами стиліста, вам також слід уникати взуття з квадратним носком. Ці моделі вже давно вишли з моди і можуть старити.
Краще обирати туфлі з гострим носом, а не квадратні, щоб форма стопи була легшою, а ноги здавалися довшими.
Взуття з квадратним носом (фото: bestlifeonline)
Взуття на низькій підошві
Також варто уникати взуття на дуже низькій підошві.
"Вони рідко забезпечують достатню підтримку і не сприяють гарній поставі", - зазначає стиліст.
Взуття на низькій підошві (фото: bestlifeonline)
Взуття із занадто великою кількістю прикрас
Взуття з прикрасами може не підійти для вашого образу. Також такі моделі вже давно вийшли з моди. Краще обирати взуття без камінців, тоді воно точно підійде до будь-якого стилю.
Яскраве взуття з великою кількістю прикрас (фото: bestlifeonline)
Ботильйони на шнурівці
Вони вже не в моді багато років, але їх продовжують виробляти, купувати і носити. Саме ця модель очолює список антитрендів. На зміну краще взяти чоботи-панчохи та уггі.
Ботильйони на шнурівці (фото: bestlifeonline)
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