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Стилист показала 5 пар женской обуви, которая вышла из моды и старит

Среда 06 марта 2024 18:08
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Стилист показала 5 пар женской обуви, которая вышла из моды и старит Стилист показала вышедшую из моды обувь (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Обувь может стать ключевой деталью в образе. Однако некоторые модели могут только испортить весь стиль и даже прибавить возрасту.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект STyler) со ссылкой на сайт Best life online.

Обувь на танкетке

Некоторые модели всегда входят и выходят из моды, но особенно устаревшее, то это туфли на танкетке.

Стилист Элизабет Косич рассказала, что силуэт таких туфель, как правило, искажается, поэтому ищите более изящные детали дизайна, как скошенная или контурная танкетка, миндалевидный носок или заостренные формы.

Стилист показала 5 пар женской обуви, которая вышла из моды и старитТуфли на танкетке (фото: bestlifeonline)

Обувь с квадратным носком

По словам стилиста, вам также следует избегать обуви с квадратным носком. Эти модели уже давно вышли из моды и могут старить.

Лучше выбирать туфли с острым носом, а не квадратные, чтобы форма стопы была легче, а ноги казались длиннее.

Стилист показала 5 пар женской обуви, которая вышла из моды и старитОбувь с квадратным носом (фото: bestlifeonline)

Обувь на низкой подошве

Также следует избегать обуви на очень низкой подошве.

"Они редко обеспечивают достаточную поддержку и не способствуют хорошей осанке", - отмечает стилист.

Стилист показала 5 пар женской обуви, которая вышла из моды и старитОбувь на низкой подошве (фото: bestlifeonline)

Обувь со слишком большим количеством украшений

Обувь с украшениями может не подойти для вашего образа. Такие модели уже давно вышли из моды. Лучше выбирать обувь без камней, тогда она точно подойдет к любому стилю.

Стилист показала 5 пар женской обуви, которая вышла из моды и старитЯркая обувь с большим количеством украшений (фото: bestlifeonline)

Ботильоны на шнуровке

Они уже не в моде многие годы, но их продолжают производить, покупать и носить. Именно эта модель возглавляет список антитрендов. На смену лучше взять сапоги-чулки и угги.

Стилист показала 5 пар женской обуви, которая вышла из моды и старит

Ботильоны на шнуровке (фото: bestlifeonline)

Раньше мы сообщали, как купить правильный размер обуви.

Также мы писали, что такое биркенштоки и почему это комфортная деталь гардероба.

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