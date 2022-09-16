Стилист назвала три модных правила, которые давно не актуальны
Все еще боитесь надевать кеды под платье? Стилисты уверяют, что эти страхи уже давно неактуальны. Но не только об этом "модном" правиле стоит забыть, чтобы иметь хороший лук в 2022-м году.
Об этом рассказала известная в сети стилист и автор блога Sisters guide to style по имени Эбби.
Обувь и сумочка одинакового цвета
Первым популярным и неудачным правилом является сочетание обуви и аксессуаров по цвету.
Не обязательно ведь всегда подбирать сумку под туфли или кеды, поскольку она может стать изюминкой образа, а не скучным дополнением.
Темное с темным не сочетается
Вторым популярным мифом есть то, что образы в темных цветах не сочетаются.
Для этого она подобрала синее платье, черный пиджак, черные туфли и коричневую сумку, показав, что все может выглядеть вполне гармонично.
Кеды и платье - слишком смело
Третьим устаревшим правилом является запрет носить кеды с платьями. На самом деле такие образы выглядят легко и непринужденно, а также довольно комфортны. Конечно, нужно правильно выбрать обувь.
Фото: Не бойтесь экспериментировать (tiktok.com/@sistersguidetostyle)
Раньше мы писали, как правильно сочетать цвета в одежде.
Также стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе в 2022 году.