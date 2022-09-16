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Стилист назвала три модных правила, которые давно не актуальны

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Пятница 16 сентября 2022 20:39
Стилист назвала три модных правила, которые давно не актуальны Фото: Как нельзя носить одежду в 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Все еще боитесь надевать кеды под платье? Стилисты уверяют, что эти страхи уже давно неактуальны. Но не только об этом "модном" правиле стоит забыть, чтобы иметь хороший лук в 2022-м году.

Об этом рассказала известная в сети стилист и автор блога Sisters guide to style по имени Эбби.

Обувь и сумочка одинакового цвета

Первым популярным и неудачным правилом является сочетание обуви и аксессуаров по цвету.

Не обязательно ведь всегда подбирать сумку под туфли или кеды, поскольку она может стать изюминкой образа, а не скучным дополнением.

Темное с темным не сочетается

Вторым популярным мифом есть то, что образы в темных цветах не сочетаются.

Для этого она подобрала синее платье, черный пиджак, черные туфли и коричневую сумку, показав, что все может выглядеть вполне гармонично.

Кеды и платье - слишком смело

Третьим устаревшим правилом является запрет носить кеды с платьями. На самом деле такие образы выглядят легко и непринужденно, а также довольно комфортны. Конечно, нужно правильно выбрать обувь.

Стилист назвала три модных правила, которые давно не актуальны

Фото: Не бойтесь экспериментировать (tiktok.com/@sistersguidetostyle)

Раньше мы писали, как правильно сочетать цвета в одежде.

Также стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе в 2022 году.

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