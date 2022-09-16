Стиліст назвала три модні правила, які давно не актуальні
Все ще боїтеся взувати кеди під сукню? Стилісти запевняють, що ці страхи вже давно неактуальні. Але не тільки про це "модне" правило варто забути, щоб мати гарний лук у 2022-му році.
Про це розповіла відома в мережі стилістка та авторка блогу Sisters guide to style на ім'я Еббі.
Взуття та сумочка однакового кольору
Першим популярним і невдалим правилом є поєднання взуття та аксесуарів за кольором.
Адже не обов'язково завжди підбирати сумку під туфлі чи кеди, оскільки вона може стати родзинкою образу, а не нудним доповненням.
Темне з темним не поєднується
Другим популярним міфом є те, що образи в темних кольорах не поєднуються.
Для цього вона підібрала синю сукню, чорний піджак, чорні туфлі та коричневу сумку, показавши, що все може мати цілком гармонійний вигляд.
Кеди і сукня - занадто сміливо
Третім застарілим правилом є заборона носити кеди з сукнями. Насправді такі образи мають легкий та невимушений вигляд, а також доволі комфортні. Звісно ж, потрібно правильно обрати взуття.
Фото: Не бійтеся експериментувати (tiktok.com/@sistersguidetostyle)
Раніше ми писали, як правильно поєднувати кольори в одязі.
Також стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі у 2022-му році.