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Стиліст назвала три модні правила, які давно не актуальні

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П'ятниця 16 вересня 2022 20:39
Стиліст назвала три модні правила, які давно не актуальні Фото: Як не можна носити одяг в 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Все ще боїтеся взувати кеди під сукню? Стилісти запевняють, що ці страхи вже давно неактуальні. Але не тільки про це "модне" правило варто забути, щоб мати гарний лук у 2022-му році.

Про це розповіла відома в мережі стилістка та авторка блогу Sisters guide to style на ім'я Еббі.

Взуття та сумочка однакового кольору

Першим популярним і невдалим правилом є поєднання взуття та аксесуарів за кольором.

Адже не обов'язково завжди підбирати сумку під туфлі чи кеди, оскільки вона може стати родзинкою образу, а не нудним доповненням.

Темне з темним не поєднується

Другим популярним міфом є те, що образи в темних кольорах не поєднуються.

Для цього вона підібрала синю сукню, чорний піджак, чорні туфлі та коричневу сумку, показавши, що все може мати цілком гармонійний вигляд.

Кеди і сукня - занадто сміливо

Третім застарілим правилом є заборона носити кеди з сукнями. Насправді такі образи мають легкий та невимушений вигляд, а також доволі комфортні. Звісно ж, потрібно правильно обрати взуття.

Стиліст назвала три модні правила, які давно не актуальні

Фото: Не бійтеся експериментувати (tiktok.com/@sistersguidetostyle)

Раніше ми писали, як правильно поєднувати кольори в одязі.

Також стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі у 2022-му році.

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