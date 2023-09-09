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Стиліст назвала три "модні" речі, які додають віку жінкам

Які речі додають віку (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Деякий одяг та аксесуари, які ми можемо вважати дуже стильними та вишуканими, насправді псують наш образ і що ще гірше - візуально роблять нас старшими.

Про три речі, які найчастіше зустрічаються у гардеробі українок і додають їм віку, пише стиліст Оксана Мацьків в Instagram.

Принт "горох" та "квітка"

"Як можуть бути неактуальними такі популярні, класичні принти? Саме через  класичність вони несуть асоціацію з 50-ми, 60-ми роками. Варто сказати, що не всі варіації таких принтів виглядають олдскульно - в поганому значенні цього слова. Я б рекомендувала з обачністю ставитись до таких принтів на темній основі", - каже стиліст.

Варто уникати одягу в принт "горох" та "квітка" (фото: Freepik)

Крій приталених суконь з пишним низом

"Найкращий приклад такого крою - сукні 50-х років. Цей силует класно виділяє талію, але може старити, якщо не внести в образ річ з 2020-х, річ - антидот віку. Ще більше погіршує такий силует - рукав на три чверті, довжина до колін, горловинка "човник", - наголошує Мацьків.

Такого фасону суконь краще уникати (фото: Freepik)

Перли та "радянське" золото в прикрасах

"Перли - це крутий аксесуар, якщо поєднувати його з речима з сучасним кроєм, так званими "речима-антидотами віку". В іншому випадку вони одразу надають образу ретро-нотки а-ля "королева Єлизавета", які дуже важко застилізувати у повсякденності", - говорить стиліст.

Перли потрібно поєднувати з трендовими речами (фото: Freepik)

Також Мацьків радить уникати прикрас радянського типу.

"Пам’ятаєте масивні каблучки наших мам та бабусь з вираженим мідним відтінком? От, саме про цей фініш прикрас і йде мова. Тим паче не варто їх носити в гарнітурах - і перстень, і підвіска, і сережки, і браслет", - каже експерт.

 

Раніше ми писали про те, які речі здешевлюють образ - "чорний" список від стиліста.

Читайте також про те, яких речей краще уникати у своєму гардеробі.

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