Стилист назвала три "модные" вещи, которые прибавляют возраст женщинам

Принт "горох" и "цветок"

"Как могут быть неактуальными такие популярные, классические принты? Именно из-за классичности они несут ассоциацию с 50-ми, 60-ми годами. Следует сказать, что не все вариации таких принтов выглядят олдскульно - в плохом смысле этого слова. Я бы рекомендовала с осторожностью относиться к таким принтам на темной основе", - говорит стилист", - говорит стилист.

Следует избегать одежды в принт "горох" и "цветок" (фото: Freepik)

Крой приталенных платьев с пышным низом

"Наилучший пример такого кроя - платья 50-х годов. Этот силуэт классно выделяет талию, но может старить, если не внести в образ вещь из 2020-х, вещь - антидот возраста. Еще больше ухудшает такой силуэт - рукав на три четверти, длина до колен, горловина "лодочка", - подчеркивает Мацкив.

Такого фасона платьев лучше избегать (фото: Freepik)

Жемчуг и "советское" золото в украшениях

"Жемчуг - это крутой аксессуар, если сочетать его с вещами с современным кроем, так называемыми "вещами - антидотами возраста". В противном случае они сразу придают образу ретро-нотки а-ля "королева Елизавета", которые очень трудно застилизовать в повседневности", - говорит стилист.

Жемчуг нужно совмещать с трендовыми вещами (фото: Freepik)

Также Мацкив советует избегать украшений советского типа.

"Помните массивные кольца наших мам и бабушек с выраженным медным оттенком? Вот, именно об этом финише украшений и идет речь. Тем более не стоит их носить в гарнитуре - и перстень, и подвеска, и серьги, и браслет", - говорит эксперт.