Ось ці речі здешевлюють ваш образ: "чорний" список від стиліста
Створити дійсно стильний образ доволі складно. Потрібно врахувати масу моментів та зважати на цілий ряд деталей, адже навіть один елемент може надати вам недолугого вигляду.
Про те, яких речей у гардеробі варто уникати, бо вони здешевлюють ваш образ, розповіла персональна стилістка Оксана Мацьків в Instagram.
Жакети, які не тримають форму
"Найчастішу помилку у гардеробі дівчата допускають із жакетами, які виготовлені із тонких матеріалів, переважно це поліестер. Такі речі не тримають форму. І ще характерною їхньою ознакою є зжаті рукави, які неможливо розпустити", - пояснює стилістка.
Відмовтесь від такого типу жакетів (скриншот)
"Учительські" сукні і моделі з рюшками
"Такі сукні - збірні поняття. Зокрема вони дуже часто зустрічались в учительських образах. Це моделі з довжиною нижче коліна, рукавом, який покриває три чверті руки. Дуже часто горловина у цих платтях по типу човника. Теж варто відмовитись від сукні-футляра", - радить Оксана.
Вона рекомендує також не носити занадто розцяцьковані сукні - у яких рукави-ліхтарики, різноманітні рюшки-волани, квітковий принт.
Такі сукні здешевлюють ваш образ (скриншот)
Сорочки-блузи
"Ці речі важко навіть віднести до якоїсь однієї категорії - це щось посереднє між футболками та блузами, які рясно оздоблені декоративними елементами, дивними принтами, гумками по низу виробу. Якщо відчуваєте, що ще погано орієнтуєтесь у трендах, то варто уникати складних за кроєм та деталізацією речей. Вони псують ваш гардероб", - каже Мацьків.
Вона радить надавати перевагу простим речам доти, аж поки не навчитесь грамотно підбирати стильний одяг.
Краще відмовитись від сорочок-блуз, аби не зіпсувати свій образ (скриншот)
Штани, які візуально укорочують ноги
"Такі речі навіть з довгих красивих ніг роблять їх "пеньочками". Зазвичай це штани низької та середньої посадки, а також з неправильною довжиною (нижче коліна, але вище кісточки), яка робить людину нижчою та не комплементарною. Уникайте таких речей", - пояснює експерт.
Такі моделі штанів візуально укорочують ноги (скриншот)
Светри із масивною горловиною і тонкі кардигани
"Такі речі мають бути з достатньо щільної тканини і містити під собою нижній шар. І якщо у вашому гардеробі є вироби по типу ганчірок, які не тримають форми, звисають, не мають чіткої геометрії, то краще їх позбутись. Також зверніть увагу на форму горловинки у светрах - якщо вона у вигляді хомута, що збирається складками, то такий фасон повнить обличчя. Уникайте таких речей, це все здешевлює ваш образ", - наголошує Мацьків.
Відмовтесь від тонких кардиганів (скриншот)
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