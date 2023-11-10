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Стиліст назвала трендові "формули образів", які підійдуть кожній: фотоприклади

Стиліст показала, яка стильно одягатись в холодну пору (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Основні тренди сезону осінь-зима втілюють зміни у повсякденній моді. Стиліст радить обрати універсальність та практичність. Тільки тоді можна виглядати завжди по-різному.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стиліста Наталії Москаленко в Instagram.

Експерт назвала трендові "формули луків", які дозволять міняти одяг не порушуючи структури і разом з тим виглядати завжди по-різному.

Модні формули

Наталія Москаленко назвала 4 різні формули, які підійдуть на холодну погоду:

  • міні + оверсайз верх - можна обрати спідницю, шорти або сукню. На верх можна одягнути дублянку, обʼємне вкорочене пальто або шубу
  • вузька спідниця-максі + обʼємний короткий верх
  • прямі штани + прямий короткий верх + підбори. Оскільки силует виходить прямий по всій довжині, то варто додати собі зросту та стрункості невисокими підборами
  • обʼємний низ + лаконічний верх. Можна обрати, як штани-палаццо, так і обʼємну спідницю-максі, а до топа по фігурі додати не обʼємні вкорочені шубки, дублянки та пальто

Стиліст зазначила, що кожен може обрати для себе формулу, яка найбільше йому підходить.

Стиліст показала модні образи на холодну погоду (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Раніше стиліст показувала, з чим і як носити спідницю плісе.

Також ми писали, як і коли вигідно купувати одяг онлайн.

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