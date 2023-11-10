Стиліст назвала трендові "формули образів", які підійдуть кожній: фотоприклади

Основні тренди сезону осінь-зима втілюють зміни у повсякденній моді. Стиліст радить обрати універсальність та практичність. Тільки тоді можна виглядати завжди по-різному.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стиліста Наталії Москаленко в Instagram.
Експерт назвала трендові "формули луків", які дозволять міняти одяг не порушуючи структури і разом з тим виглядати завжди по-різному.
Наталія Москаленко назвала 4 різні формули, які підійдуть на холодну погоду:
Стиліст зазначила, що кожен може обрати для себе формулу, яка найбільше йому підходить.
Раніше стиліст показувала, з чим і як носити спідницю плісе.
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