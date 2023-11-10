Стиліст назвала трендові "формули образів", які підійдуть кожній: фотоприклади

Експерт назвала трендові "формули луків", які дозволять міняти одяг не порушуючи структури і разом з тим виглядати завжди по-різному.

Модні формули

Наталія Москаленко назвала 4 різні формули, які підійдуть на холодну погоду:

міні + оверсайз верх - можна обрати спідницю, шорти або сукню. На верх можна одягнути дублянку, обʼємне вкорочене пальто або шубу

вузька спідниця-максі + обʼємний короткий верх

прямі штани + прямий короткий верх + підбори. Оскільки силует виходить прямий по всій довжині, то варто додати собі зросту та стрункості невисокими підборами

обʼємний низ + лаконічний верх. Можна обрати, як штани-палаццо, так і обʼємну спідницю-максі, а до топа по фігурі додати не обʼємні вкорочені шубки, дублянки та пальто

Стиліст зазначила, що кожен може обрати для себе формулу, яка найбільше йому підходить.

Стиліст показала модні образи на холодну погоду (фото: instagram.com/nata_moskalenko)