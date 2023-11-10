Стилист назвала трендовые "формулы образов", которые подойдут каждой: фотопримеры

Эксперт назвала трендовые "формулы луков", которые позволят менять одежду не нарушая структуры и вместе с тем смотреться всегда по-разному.

Модные формулы

Наталья Москаленко назвала 4 разные формулы, которые подойдут на холодную погоду:

мини + оверсайз верх - можно выбрать юбку, шорты или платье. На верх можно одеть дубленку, объемное укороченное пальто или шубу

узкая юбка - макси + объемный короткий верх

прямые штаны + прямой короткий верх + каблуки. Поскольку силуэт получается прямой по всей длине, то следует придать себе рост и стройность невысоким каблуком

объемный низ + лаконичный верх. Можно выбрать как штаны-палацо, так и объемную юбку-макси, а к топу по фигуре добавить не объемные укороченные шубки, дубленки и пальто

Стилист отметила, что каждый может выбрать для себя наиболее подходящую ему формулу.

Стилист показала модные образы в холодную погоду (фото: instagram.com/nata_moskalenko)