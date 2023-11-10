Стилист назвала трендовые "формулы образов", которые подойдут каждой: фотопримеры

Основные тренды сезона осень-зима олицетворяют изменения в повседневной моде. Стилист советует выбрать универсальность и практичность. Только тогда можно смотреться всегда по-разному.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста Натальи Москаленко в Instagram.
Эксперт назвала трендовые "формулы луков", которые позволят менять одежду не нарушая структуры и вместе с тем смотреться всегда по-разному.
Наталья Москаленко назвала 4 разные формулы, которые подойдут на холодную погоду:
Стилист отметила, что каждый может выбрать для себя наиболее подходящую ему формулу.
Раньше стилист показывала, с чем и как носить юбку плиссе.
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