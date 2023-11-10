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Стилист назвала трендовые "формулы образов", которые подойдут каждой: фотопримеры

Стилист показала, как стильно одеваться в холодное время (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Основные тренды сезона осень-зима олицетворяют изменения в повседневной моде. Стилист советует выбрать универсальность и практичность. Только тогда можно смотреться всегда по-разному.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста Натальи Москаленко в Instagram.

Эксперт назвала трендовые "формулы луков", которые позволят менять одежду не нарушая структуры и вместе с тем смотреться всегда по-разному.

Модные формулы

Наталья Москаленко назвала 4 разные формулы, которые подойдут на холодную погоду:

  • мини + оверсайз верх - можно выбрать юбку, шорты или платье. На верх можно одеть дубленку, объемное укороченное пальто или шубу
  • узкая юбка - макси + объемный короткий верх
  • прямые штаны + прямой короткий верх + каблуки. Поскольку силуэт получается прямой по всей длине, то следует придать себе рост и стройность невысоким каблуком
  • объемный низ + лаконичный верх. Можно выбрать как штаны-палацо, так и объемную юбку-макси, а к топу по фигуре добавить не объемные укороченные шубки, дубленки и пальто

Стилист отметила, что каждый может выбрать для себя наиболее подходящую ему формулу.

Стилист показала модные образы в холодную погоду (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Раньше стилист показывала, с чем и как носить юбку плиссе.

Также мы писали, как и когда выгодно покупать одежду онлайн.

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