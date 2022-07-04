Стиліст назвала наймодніші спідниці літа 2022: як вибрати фасон під свою фігуру
Спідниця - базовий елемент гардеробу майже кожної жінки, особливо влітку. Але щоб виглядати стильно та актуально, важливо не тільки знати, що у тренді цього сезону, а й правильно підбирати спідницю під свою фігуру.
Стиліст-блогер watchingukraine розповіла в Instagram, як правильно вибрати фасон спідниці, та які моделі наймодніші цього літа.
Фасон
- Прямий крій - найуніверсальніший та підійде всім.
- Спідниці з вертикальним вирізом візуально витягують силует та тим самим роблять вас стрункіше
- Якщо є потреба скорегувати стегна, то треба вибирати більш цупкішу тканину, таку як денім чи щільний коттон
Довжина - на ваш смак:
- Міні візуально подовжує ноги
- Міді - тут є єдине правило, якого треба дотримуватися - край спідниці не повинен закінчуватися на найтовстішій частині литки
- Максі - йде всім і треба забути про міф, що максі довжина укорочує ріст, це не так, все залежить від посадки, розрізів та крою
Принт
- Тут діє правило пропорційності. Якщо ви носите великі розміри - вибирайте більш масивні принти.
- Для більш тендітних фігур - можно обрати дрібний принт.
І найголовніше правило - обирайте те, в чому ви відчуваєте себе впевнено та комфортно на всі 100%.
Які спідниці в моді влітку 2022:
Кольорове міні
Класичний денім
Яскравий принт
Довжина максі
Спідниця-теніска
Мінімалістичний стиль
Світлий денім
Топові спідниці літа 2022 (фото:instagram.com/watchingukraine)
Нагадаємо, раніше стиліст показав модні головні убори літа 2022.
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