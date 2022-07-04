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Стиліст назвала наймодніші спідниці літа 2022: як вибрати фасон під свою фігуру

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Понеділок 04 липня 2022 17:29
Стиліст назвала наймодніші спідниці літа 2022: як вибрати фасон під свою фігуру Модні спідниці 2022 (freepik)
Автор: Марина Настевич

Спідниця - базовий елемент гардеробу майже кожної жінки, особливо влітку. Але щоб виглядати стильно та актуально, важливо не тільки знати, що у тренді цього сезону, а й правильно підбирати спідницю під свою фігуру.

Стиліст-блогер watchingukraine розповіла в Instagram, як правильно вибрати фасон спідниці, та які моделі наймодніші цього літа.

Фасон

  • Прямий крій - найуніверсальніший та підійде всім.
  • Спідниці з вертикальним вирізом візуально витягують силует та тим самим роблять вас стрункіше
  • Якщо є потреба скорегувати стегна, то треба вибирати більш цупкішу тканину, таку як денім чи щільний коттон

Довжина - на ваш смак:

  • Міні візуально подовжує ноги
  • Міді - тут є єдине правило, якого треба дотримуватися - край спідниці не повинен закінчуватися на найтовстішій частині литки
  • Максі - йде всім і треба забути про міф, що максі довжина укорочує ріст, це не так, все залежить від посадки, розрізів та крою

Принт

  • Тут діє правило пропорційності. Якщо ви носите великі розміри - вибирайте більш масивні принти.
  • Для більш тендітних фігур - можно обрати дрібний принт.


І найголовніше правило - обирайте те, в чому ви відчуваєте себе впевнено та комфортно на всі 100%.

Які спідниці в моді влітку 2022:

Кольорове міні

Стиліст назвала наймодніші спідниці літа 2022: як вибрати фасон під свою фігуру

Класичний денім

Стиліст назвала наймодніші спідниці літа 2022: як вибрати фасон під свою фігуру

Яскравий принт

Стиліст назвала наймодніші спідниці літа 2022: як вибрати фасон під свою фігуру

Довжина максі

Стиліст назвала наймодніші спідниці літа 2022: як вибрати фасон під свою фігуру

Спідниця-теніска

Стиліст назвала наймодніші спідниці літа 2022: як вибрати фасон під свою фігуру

Мінімалістичний стиль

Стиліст назвала наймодніші спідниці літа 2022: як вибрати фасон під свою фігуру

Світлий денім

Стиліст назвала наймодніші спідниці літа 2022: як вибрати фасон під свою фігуруТопові спідниці літа 2022 (фото:instagram.com/watchingukraine)

Нагадаємо, раніше стиліст показав модні головні убори літа 2022.

Ми також розповідали, якими будуть наймодніші сукні цього літа.

А ще писали, як вибрати ідеальний купальник під свій тип фігури.

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