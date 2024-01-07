Стиліст назвала найбільш незамінне зимове взуття, що роками не виходить з моди

Чому уггі є незамінним взуттям взимку

Це незамінне взуття, яке є частиною зимового гардероба у холодний період часу. Вони не втрачають свою актуальність завдяки своїй зручності та неймовірній теплоті.

Кожного року вони змінюють свою форму та модель, але не дивлячись на це вони мають плюси, завдяки яким дійсно залишаються однією з улюблених моделей багатьох модниць.

У цьому році набрали обертів максимально укорочені уггі на середній або високій підошві. Масивна підошва дає додаткову стійкість взуттю та дозволяє краще зберігати тепло.

На перший погляд, укорочені моделі схожі на домашні капці, але це не робить образ з уггами менш привабливим, навпаки вони додають затишку та цікавості у повсякденні образи.

Чому уггі не виходять з трендів (фото: pinterest.com)

Для любителів більш оригінальних моделей є варіанти з вишивкою, візерунками та хутром, що може стати цікавою родзинкою вашого образу.

Моя рекомендація купити теплі шкарпетки або гетри для тих хто носить або збирається обрати найпопулярнішу модель угг у цьому сезоні - капці або максимально короткі.

Такий сет точно надійно збереже тепло, буде органічно виглядати у холодний період часу та додасть неординарності вашому образу.

Уггі - це прекрасний варіант взуття для мерзляків та модниць. Але при виборі такої моделі взуття слід памʼятати про правило доречності. Вони чудово підійдуть для лижних курортів, морозних сніжних днів, але будуть вкрай недоречними у театрі або у закладах з певним дрес-коду, наприклад, з класичними речами уггі краще не поєднувати, бо вони категорично не підходять.

Чому уггі не виходять з трендів (фото: pinterest.com)