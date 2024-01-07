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Стилист назвала самую незаменимую зимнюю обувь, которая годами не выходит из моды

Почему угги не выходят из трендов (фото: pinterest.com)
Автор: Юлия Любченко

Угги уже несколько коров не выходят из трендов зимнего сезона, более того, появляются новые модели, которые воруют сердца покупателей.

А о том, почему сама угги является самой незаменимой обувью в холодное время года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Карманный стилист".

Почему угги является незаменимой обувью зимой.

Это незаменимая обувь, которая является частью зимнего гардероба в холодное время. Они не теряют свою актуальность благодаря удобству и невероятной теплоте.

Каждый год они меняют свою форму и модель, но, несмотря на это, они имеют плюсы, благодаря которым действительно остаются одной из любимых моделей многих модниц.

В этом году набрали обороты максимально укороченные угги на средней или высокой подошве. Массивная подошва дает дополнительную стойкость обуви и позволяет лучше сохранять тепло.

На первый взгляд, укороченные модели похожи на домашние тапочки, но это не делает образ с уггами менее привлекательным, наоборот они придают уют и интерес в повседневные образы.

Почему угги не выходят из трендов (фото: pinterest.com)

Для любителей более оригинальных моделей есть варианты с вышивкой, узорами и мехом, что может стать интересной изюминкой вашего образа.

Моя рекомендация купить теплые носки или гетры для тех, кто носит или собирается выбрать самую популярную модель угг в этом сезоне - тапочки или максимально короткие.

Такой сет точно надежно сохранит тепло, будет органично выглядеть в холодный период времени и придаст неординарности вашему образу.

Угги - это прекрасный вариант обуви для мерзляков и модниц. Но при выборе такой модели обуви следует помнить о правиле уместности. Они прекрасно подойдут для лыжных курортов, морозных снежных дней, но будут крайне неуместны в театре или в заведениях с определенным дресс-кодом, например, с классическими вещами угги лучше не совмещать, потому что они категорически не подходят.

Почему угги не выходят из трендов (фото: pinterest.com)

Раньше мы рассказывали о том,как носить самый модный цвет 2024 года.

Также читайте наш материал о том, что такое искусство разумного шопинга.

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