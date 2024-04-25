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Стиліст назвала 5 речей, які потрібно викинути з гардероба

Четвер 25 квітня 2024 09:48
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Стиліст назвала 5 речей, які потрібно викинути з гардероба Які речі потрібно викинути з гардеробу (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мода стрімко розвивається та змінюється. Стиліст розповіла, що деякі речі відходять на задній план і їх потрібно терміново позбутися.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку української стилістки Інни Гриненко.

За її словами, серед антитрендів опинилися невдалі фасони та недоречні матеріали.

"Якщо такі є, то просто пообіцяйте мені, щоб ви їх позбудетеся. Цей одяг може зіпсувати будь-який образ, який не врятують навіть брендові елементи гардероба", - розповіла вона.

Джинсова сорочка

Мова йде про сорочку з легкого деніму, яка "буде тягнути весь ваш лук вниз".

Гриненко зазначила, що сорочка повинна бути досить щільна і класно тримати форму.

Стиліст назвала 5 речей, які потрібно викинути з гардеробаСтиліст назвала 5 речей, які потрібно викинути з гардеробаЯкі джинсові сорочки не варто носити (скриншот)

Спортивний костюм

Щоб виглядати сучасно, потрібно запам'ятати одне просте правило: елементи спортивного костюма мають сидіти на фігурі вільно.

Мова не йде про ті моделі, які з самого початку були придумані обтислими, наприклад, легінси або майка.

Стиліст назвала 5 речей, які потрібно викинути з гардеробаСтиліст назвала 5 речей, які потрібно викинути з гардеробаЯкі спортивні костюми не варто носити (скриншот)

Короткі штани

Стиліст розповіла, що невдала довжина штанів може візуально вкоротити ваші ноги. Найкраще обирати довжину трохи вище щиколотки.

Стиліст назвала 5 речей, які потрібно викинути з гардеробаСтиліст назвала 5 речей, які потрібно викинути з гардеробаЯкі штани не варто одягати (скриншот)

Обтислі жакети

За словами експерта, подібні моделі матимуть старомодний вигляд та перенесуть вас у "далеке минуле".

Стиліст назвала 5 речей, які потрібно викинути з гардеробаОбтислі жакети не варто одягати (скриншот)

Тонкі білі футболки

Футболки повинні добре тримати форму і не просвічуватися. Тонку модель не варто вдягати навіть у якості нижнього шару, адже вони здешевлюють образ.

Стиліст назвала 5 речей, які потрібно викинути з гардеробаТонкі білі футболки не можна одягати (скриншот)

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