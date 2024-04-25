Стилист назвала 5 вещей, которые нужно выбросить из гардероба

Мода быстро развивается и меняется. Стилист рассказала, что некоторые вещи отходят на задний план и их нужно срочно избавиться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу украинской стилистки Инны Гриненко.

По ее словам, среди антитрендов оказались неудачные фасоны и неуместные материалы.

"Если такие есть, то просто пообещайте мне, чтобы вы их избавитесь. Эта одежда может испортить любой образ, который не спасут даже брендовые элементы гардероба", - рассказала она.

Джинсовая рубашка

Речь идет о рубашке из легкого денима, которая "будет тянуть весь ваш лук вниз".

Гриненко отметила, что рубашка должна быть достаточно плотной и классно держать форму.

Какие джинсовые рубашки не стоит носить (скриншот)

Спортивный костюм

Чтобы выглядеть современно, нужно запомнить одно простое правило: элементы спортивного костюма должны сидеть на фигуре свободно.

Речь не идет о тех моделях, которые с самого начала были придуманы обжатыми, например, леггинсы или майки.

Какие спортивные костюмы не стоит носить (скриншот)

Короткие штаны

Стилист рассказала, что неудачная длина брюк может визуально укоротить ваши ноги. Лучше всего выбирать длину чуть выше лодыжки.

Какие штаны не стоит одевать (скриншот)

Обжатые жакеты

По словам эксперта, подобные модели будут выглядеть старомодно и перенесут вас в "далекое прошлое".

Обжатые жакеты не стоит одевать (скриншот)

Тонкие белые футболки

Футболки должны хорошо держать форму и не просвечиваться. Тонкую модель не стоит одевать даже в качестве нижнего слоя, ведь они дешевят образ.

Тонкие белые футболки нельзя одевать (скриншот)