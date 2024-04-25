ua en ru
Чт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стилист назвала 5 вещей, которые нужно выбросить из гардероба

Четверг 25 апреля 2024 09:48
UA EN RU
Стилист назвала 5 вещей, которые нужно выбросить из гардероба Какие вещи нужно выбросить из гардероба (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Мода быстро развивается и меняется. Стилист рассказала, что некоторые вещи отходят на задний план и их нужно срочно избавиться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу украинской стилистки Инны Гриненко.

По ее словам, среди антитрендов оказались неудачные фасоны и неуместные материалы.

"Если такие есть, то просто пообещайте мне, чтобы вы их избавитесь. Эта одежда может испортить любой образ, который не спасут даже брендовые элементы гардероба", - рассказала она.

Джинсовая рубашка

Речь идет о рубашке из легкого денима, которая "будет тянуть весь ваш лук вниз".

Гриненко отметила, что рубашка должна быть достаточно плотной и классно держать форму.

Стилист назвала 5 вещей, которые нужно выбросить из гардеробаСтилист назвала 5 вещей, которые нужно выбросить из гардеробаКакие джинсовые рубашки не стоит носить (скриншот)

Спортивный костюм

Чтобы выглядеть современно, нужно запомнить одно простое правило: элементы спортивного костюма должны сидеть на фигуре свободно.

Речь не идет о тех моделях, которые с самого начала были придуманы обжатыми, например, леггинсы или майки.

Стилист назвала 5 вещей, которые нужно выбросить из гардеробаСтилист назвала 5 вещей, которые нужно выбросить из гардеробаКакие спортивные костюмы не стоит носить (скриншот)

Короткие штаны

Стилист рассказала, что неудачная длина брюк может визуально укоротить ваши ноги. Лучше всего выбирать длину чуть выше лодыжки.

Стилист назвала 5 вещей, которые нужно выбросить из гардеробаСтилист назвала 5 вещей, которые нужно выбросить из гардеробаКакие штаны не стоит одевать (скриншот)

Обжатые жакеты

По словам эксперта, подобные модели будут выглядеть старомодно и перенесут вас в "далекое прошлое".

Стилист назвала 5 вещей, которые нужно выбросить из гардеробаОбжатые жакеты не стоит одевать (скриншот)

Тонкие белые футболки

Футболки должны хорошо держать форму и не просвечиваться. Тонкую модель не стоит одевать даже в качестве нижнего слоя, ведь они дешевят образ.

Стилист назвала 5 вещей, которые нужно выбросить из гардеробаТонкие белые футболки нельзя одевать (скриншот)

Ранее мы сообщали, что мешает женщинам найти свой имидж.

Также мы писали, как подготовить гардероб к новому сезону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Стиль жизни Гардероб Стилист
NEWS
Более тысячи окупантов за сутки. Генштаб обновил потери российской армии в Украине
Более тысячи окупантов за сутки. Генштаб обновил потери российской армии в Украине