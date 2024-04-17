Стилістка сказала, що заважає жінкам знайти свій імідж

Знайти свій стиль буває дуже складно, адже далеко не кожна жінка розуміє, що їй пасує, а що ні.

Детальніше про всі перепони до власного стилю розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал "Кишеньковий стиліст".

Що заважає знайти свій стиль

Кожній жінці хочеться бути красивою та привабливою, але іноді виникає питання як все ж таки знайти та побудувати свій індивідуальний неперевершений стиль.

Стиль потрібен лише моделям і зіркам

Існує думка, що стиль потрібен лише відомим особистостям, зіркам, моделям та медійним людям, до думки яких прислуховуються та вони є прикладом для наслідування.

Але це абсолютний міф. Бо стиль - це спосіб та мистецтво самовираження, яким людина проявляє свою індивідуальність та розуміння краси.

Кожна людина має повне право на прояв себе так, як вона хоче та відчуває. Саме це і дозволяє нам бути собою та будувати той неповторний стиль та імідж.

Що заважає знайти свій стиль (фото: Freepik)

Сліпе слідувати всім модним тенденціям

Не дивлячись на те, що модні тенденції можуть надихати, важливо знати та відчувати як саме вони увійдуть у ваш особистий стиль.

Слід не забувати про свої переваги та вподобання й обирати лише те, що вам дійсно подобається та відгукується.

Краще, нехай вони будуть яскравим доповненням вашого стилю, ніж просто сліпе наслідування вибору та прояву інших людей.

