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Стилістка сказала, що заважає жінкам знайти свій імідж

Середа 17 квітня 2024 12:15
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Стилістка сказала, що заважає жінкам знайти свій імідж Що заважає знайти свій стиль (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Знайти свій стиль буває дуже складно, адже далеко не кожна жінка розуміє, що їй пасує, а що ні.

Детальніше про всі перепони до власного стилю розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Кишеньковий стиліст".

Що заважає знайти свій стиль

Кожній жінці хочеться бути красивою та привабливою, але іноді виникає питання як все ж таки знайти та побудувати свій індивідуальний неперевершений стиль.

Стиль потрібен лише моделям і зіркам

Існує думка, що стиль потрібен лише відомим особистостям, зіркам, моделям та медійним людям, до думки яких прислуховуються та вони є прикладом для наслідування.

Але це абсолютний міф. Бо стиль - це спосіб та мистецтво самовираження, яким людина проявляє свою індивідуальність та розуміння краси.

Кожна людина має повне право на прояв себе так, як вона хоче та відчуває. Саме це і дозволяє нам бути собою та будувати той неповторний стиль та імідж.

Стилістка сказала, що заважає жінкам знайти свій імідж

Що заважає знайти свій стиль (фото: Freepik)

Сліпе слідувати всім модним тенденціям

Не дивлячись на те, що модні тенденції можуть надихати, важливо знати та відчувати як саме вони увійдуть у ваш особистий стиль.

Слід не забувати про свої переваги та вподобання й обирати лише те, що вам дійсно подобається та відгукується.

Краще, нехай вони будуть яскравим доповненням вашого стилю, ніж просто сліпе наслідування вибору та прояву інших людей.

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