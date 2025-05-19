Стиліст назвала 3 найгарячіші тренди цього літа, з якими ви точно не будете "сірим мишеням"

Сандалі-гладіатори

Це повернення не просто моди, а справжньої легенди. Гладіатори, зазначає стилістка, чудово підкреслюють ніжки. А ще вони зроблять будь-який "лук", навіть дуже простий, оригінальним та яскравим.

Вони чудово поєднуються з лляними сукнями, шортами або легкими літніми комплектами. Але важливо: не перевантажуйте образ, дайте гладіаторам "говорити" і бути єдиними яскравим акцентом.

Japandi стиль

Неочікуваний, але дуже яскравий тренд. Цей стиль, пояснила стилістка, поєднує у собі все найкраще з азійської моди та скандинавського мінімалізму. В моду повернеться речі зі стрічками, довжина міді, прямий крій.

У літньому гардеробі це проявляється в лаконічних силуетах, спокійних відтінках (білий, сірий, охра, графіт), вільному одягу і якісних натуральних тканинах. Такий стиль, ніби тиха впевненість., яка зробить вас особливою.

Конуси-бра

Цей тренд точно для сміливих. І з ним ви точно будете в центрі уваги, наголосила стилістка. Такі бюстгальтери або топи з геометричним акцентом на грудях нагадують образи з минулого.

Але влітку 2025 року такі топи або "бюсти" краще приміряти з шовковими спідницями чи джинсами з високою талією. Не бійтеся експериментів, нехай цей сезон стане початком ваших викликів всім страхам та комплексам.