Стилист назвала 3 самых горячих тренда этого лета, с которыми вы точно не будете "серым мышкой"

Этим летом главным признаком стиля станут уверенность и необычные акценты. И если вы хотите быть в центре внимания, а не прятаться в чьей-то тени, будто "серый мышка", пора решиться на эксперименты и узнать о новых трендах.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом на своей странице в Instagram рассказала стилистка с ником "snazzylis".
Это возвращение не просто моды, а настоящей легенды. Гладиаторы, отмечает стилист, прекрасно подчеркивают ножки. А еще они сделают любой "лук", даже очень простой, оригинальным и ярким.
Они прекрасно сочетаются со льняными платьями, шортами или легкими летними комплектами. Но важно: не перегружайте образ, дайте гладиаторам "говорить" и быть единственными ярким акцентом.
Неожиданный, но очень яркий тренд. Этот стиль, объяснила стилист, сочетает в себе все лучшее из азиатской моды и скандинавского минимализма. В моду вернется вещи с лентами, длина миди, прямой крой.
В летнем гардеробе это проявляется в лаконичных силуэтах, спокойных оттенках (белый, серый, охра, графит), свободной одежде и качественных натуральных тканях. Такой стиль, будто тихая уверенность, которая сделает вас особенной.
Этот тренд точно для смелых. И с ним вы точно будете в центре внимания, подчеркнула стилист. Такие бюстгальтеры или топы с геометрическим акцентом на груди напоминают образы из прошлого.
Но летом 2025 года такие топы или "бюсты" лучше примерять с шелковыми юбками или джинсами с высокой талией. Не бойтесь экспериментов, пусть этот сезон станет началом ваших вызовов всем страхам и комплексам.
Кстати, в интервью РБК-Украина дизайнер Галина Денисюк уже рассказывала, что удачный "лук" способен добавить уверенности в себе. Для этого нужно не просто копировать тренды, а подбирать и комментировать их с собственным стилем и создавать "капсулу",
"Одежда несомненно влияет на нашу самооценку и настроение. Когда мы носим то, что нам подходит и что мы любим, это придает уверенности, а это, в свою очередь, сказывается на нашем поведении и восприятии себя. Правильный образ может поднять настроение, сделать день более продуктивным, а иногда даже помочь справиться с трудными ситуациями", - пояснила имиджмейкер.
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