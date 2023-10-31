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У стилі "розкладачки" 2003 року: Samsung випустила ретро-версію Galaxy Z Flip5

Вівторок 31 жовтня 2023 17:33
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У стилі "розкладачки" 2003 року: Samsung випустила ретро-версію Galaxy Z Flip5 Samsung випустила смарт-розкладачку (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Samsung показала складний смартфон Galaxy Z Flip5 Retro - обмежене видання, яке натхнене легендарним телефоном SGH-E700, випущеним у 2003 році. Свого часу цей телефон був революційним пристроєм і першим телефоном Samsung із вбудованою антеною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) зі посиланням на прес-службу компанії Samsung.

Смартфон виконаний у тих же синіх та срібних відтінках, що й класичний телефон SGH-E700. У його інтерфейсі є елементи з піксельною графікою, а зовнішній екран прикрашений спеціальною анімацією з міським пейзажем.

Крім самого смартфона, до комплекту поставки входять захисний чохол, наклейки Flipsuit (які можна приклеїти до нижньої половини смартфона), стікери з логотипами Samsung, що відображають різні етапи розвитку компанії, а також колекційна картка із зображенням Samsung E700 з унікальним серійним номером на кожній.

У стилі &quot;розкладачки&quot; 2003 року: Samsung випустила ретро-версію Galaxy Z Flip5Що входить до комплекту поставки (фото: Samsung)

Samsung Galaxy Z Flip5 Retro буде випущений обмеженим тиражем. Продаж розпочнеться у Південній Кореї з 1 листопада, а у Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Австралії з 2 листопада. Смартфон буде доступний лише на офіційному сайті Samsung, а його ціна поки що не оголошена.

Звичайна версія Z Flip5 коштує 999 доларів (36 240 гривень) за модель з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті, та 1 199 доларів (43 500 гривень) за модель з 8 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті.

У стилі &quot;розкладачки&quot; 2003 року: Samsung випустила ретро-версію Galaxy Z Flip5Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro (фото: Samsung)

Раніше ми писали, що Samsung випустила два найбюджетніші смартфони лінійки A.

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