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В стиле "раскладушки" 2003 года: Samsung выпустила ретро-версию Galaxy Z Flip5

Вторник 31 октября 2023 17:33
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В стиле "раскладушки" 2003 года: Samsung выпустила ретро-версию Galaxy Z Flip5 Samsung выпустила смарт-раскладушку (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Samsung показала складной смартфон Galaxy Z Flip5 Retro - ограниченное издание, вдохновленное легендарным телефоном SGH-E700, выпущенным в 2003 году. В свое время этот телефон был революционным устройством и первым телефоном Samsung со встроенной антенной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании Samsung.

Смартфон выполнен в тех же синих и серебряных оттенках, что классический телефон SGH-E700. В его интерфейсе есть элементы с пиксельной графикой, а внешний экран украшен специальной анимацией с городским пейзажем.

Помимо самого смартфона, в комплект поставки входят защитный чехол, наклейки Flipsuit (которые можно приклеить к нижней половине смартфона), стикеры с логотипами Samsung, отображающие разные этапы развития компании, а также коллекционная карточка с изображением Samsung E700 с уникальным серийным номером на каждой.

В стиле &quot;раскладушки&quot; 2003 года: Samsung выпустила ретро-версию Galaxy Z Flip5Входящий в комплект поставки (фото: Samsung)

Samsung Galaxy Z Flip5 Retro будет выпущен ограниченным тиражом. Продажа начнется в Южной Корее с 1 ноября, а в Великобритании, Франции, Германии, Испании и Австралии с 2 ноября. Смартфон будет доступен только на официальном сайте Samsung, а его цена пока не объявлена.

Обычная версия Z Flip5 стоит 999 долларов (36 240 гривен) за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, и 1 199 долларов (43 500 гривен) за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

В стиле &quot;раскладушки&quot; 2003 года: Samsung выпустила ретро-версию Galaxy Z Flip5Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro (фото: Samsung)

Ранее мы писали, что Samsung выпустила два самых бюджетных смартфона линейки A.

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