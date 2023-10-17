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Samsung випустила два найбюджетніші смартфони лінійки A: ціни та характеристики

Вівторок 17 жовтня 2023 16:05
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Samsung випустила два найбюджетніші смартфони лінійки A: ціни та характеристики Представлено нові бюджетні смартфони від Samsung (фото: Samsung)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Samsung представила нові бюджетні смартфони в лінійці Galaxy A, а саме Galaxy A05 і Galaxy A05s. Ці моделі відрізняються привабливим співвідношенням вартості та характеристик.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт про технології Gizmochina.

Характеристики Galaxy A05

  • 6,7-дюймовий PLS LCD 90 Гц HD+ дисплей
  • процесор Helio G85
  • оперативна пам'ять: 4 ГБ
  • накопичувач: 64 ГБ/128 ГБ
  • акумулятор 5000 мА/г за допомогою зарядки 25 Вт
  • селфі-камера: 8 МП
  • основна камера: 50 МП+2 МП (глибина)
  • дві SIM-картки
  • Wi-Fi
  • Bluetooth
  • слот для карток пам'яті microSD
  • розблокування обличчям
  • USB-C
  • 3,5 мм роз'єм для навушників
  • ОС: Android 13 із інтерфейсом One UI
  • розміри: 68,8 x 78,2 x 8,8 мм
  • вага: 195 грам

Samsung випустила два найбюджетніші смартфони лінійки A: ціни та характеристикиКамери в Galaxy A05 (фото: Samsung)

Характеристики Galaxy A05s

  • 6,7-дюймовий 2 PLS LCD 90 Гц FHD+ дисплей
  • процесор Snapdragon 680
  • оперативна пам'ять: 4 ГБ
  • накопичувач: 128 ГБ
  • акумулятор 5000 мА/г за допомогою зарядки 25 Вт
  • селфі-камера: 8 МП
  • основна камера: 50 МП + 2 МП (глибина) та 2 МП (макро)
  • дві SIM-картки
  • 4G VoLTE
  • Wi-Fi
  • Bluetooth
  • сканер відбитків пальців на бічній панелі
  • слот для карток пам'яті microSD
  • розблокування обличчям
  • USB-C
  • 3,5 мм роз'єм для навушників
  • ОС: Android 13 із інтерфейсом One UI
  • розміри: 168 x 77,8 x 8,8 мм
  • вага: 194 грам

Samsung випустила два найбюджетніші смартфони лінійки A: ціни та характеристикиКамери в Galaxy A05s (фото: Samsung)

Порівнявши новий Galaxy A05 з минулорічною лінійкою, можна відзначити значне покращення продуктивності, включаючи підтримку швидкого заряджання. Також новинка отримала збільшену діагональ екрану та покращену роздільну здатність селфі-камери, а дизайн задньої панелі трохи змінено.

Samsung випустила два найбюджетніші смартфони лінійки A: ціни та характеристикиSamsung представила смартфони у чотирьох кольорах (фото: Samsung)

Першою країною, де Galaxy A05 та A05s надійшли у продаж, стали Філіппіни. Там Galaxy A05 пропонується у чорному та сріблястому кольорах за ціною приблизно 100 доларів. Galaxy A05s можна придбати в чорному та салатовому кольорах за ціною близько 140 доларів.

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