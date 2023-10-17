Samsung випустила два найбюджетніші смартфони лінійки A: ціни та характеристики
Компанія Samsung представила нові бюджетні смартфони в лінійці Galaxy A, а саме Galaxy A05 і Galaxy A05s. Ці моделі відрізняються привабливим співвідношенням вартості та характеристик.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт про технології Gizmochina.
Характеристики Galaxy A05
- 6,7-дюймовий PLS LCD 90 Гц HD+ дисплей
- процесор Helio G85
- оперативна пам'ять: 4 ГБ
- накопичувач: 64 ГБ/128 ГБ
- акумулятор 5000 мА/г за допомогою зарядки 25 Вт
- селфі-камера: 8 МП
- основна камера: 50 МП+2 МП (глибина)
- дві SIM-картки
- Wi-Fi
- Bluetooth
- слот для карток пам'яті microSD
- розблокування обличчям
- USB-C
- 3,5 мм роз'єм для навушників
- ОС: Android 13 із інтерфейсом One UI
- розміри: 68,8 x 78,2 x 8,8 мм
- вага: 195 грам
Камери в Galaxy A05 (фото: Samsung)
Характеристики Galaxy A05s
- 6,7-дюймовий 2 PLS LCD 90 Гц FHD+ дисплей
- процесор Snapdragon 680
- оперативна пам'ять: 4 ГБ
- накопичувач: 128 ГБ
- акумулятор 5000 мА/г за допомогою зарядки 25 Вт
- селфі-камера: 8 МП
- основна камера: 50 МП + 2 МП (глибина) та 2 МП (макро)
- дві SIM-картки
- 4G VoLTE
- Wi-Fi
- Bluetooth
- сканер відбитків пальців на бічній панелі
- слот для карток пам'яті microSD
- розблокування обличчям
- USB-C
- 3,5 мм роз'єм для навушників
- ОС: Android 13 із інтерфейсом One UI
- розміри: 168 x 77,8 x 8,8 мм
- вага: 194 грам
Камери в Galaxy A05s (фото: Samsung)
Порівнявши новий Galaxy A05 з минулорічною лінійкою, можна відзначити значне покращення продуктивності, включаючи підтримку швидкого заряджання. Також новинка отримала збільшену діагональ екрану та покращену роздільну здатність селфі-камери, а дизайн задньої панелі трохи змінено.
Samsung представила смартфони у чотирьох кольорах (фото: Samsung)
Першою країною, де Galaxy A05 та A05s надійшли у продаж, стали Філіппіни. Там Galaxy A05 пропонується у чорному та сріблястому кольорах за ціною приблизно 100 доларів. Galaxy A05s можна придбати в чорному та салатовому кольорах за ціною близько 140 доларів.
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