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В стиле мюзикла: всплыли детали новогоднего обращения Зеленского

STYLERЖизнь    31.12.2019 - 12:56
В стиле мюзикла: всплыли детали новогоднего обращения Зеленского
Владимир Зеленский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

У Зеленского долго придумывали новогодние "фишечки"

Президент Украины Владимир Зеленский записал свое первое новогоднее поздравление на посту президента страны. Как сообщил журналист издания "Украинская правда" Роман Кравец на своем Telegram-канале, на Банковой долго думали, какие "фишечки" стоит добавить в праздничное поздравление президента.

Кроме Зеленского украинцев с новым годом поздравят также известные персоны страны. Один из вариантов, который рассматривали в Офисе президента – это поздравление в форме мюзикла. Однако у Зеленского предпочли не рисковать и сделали поздравление в классическом стиле.

"Поздравление будет более или менее классическим. В видеообращение еще пригласят известных людей – спортсменов, культурных деятелей, политиков, которые присоединятся к поздравлениям президента", - рассказал Кравец.

Традиционное поздравление президента Украины с Новым годом жители страны смогут увидеть в 23.55, перед тем как начнут бить куранты. Транслировать поздравление будут практически все украинские телеканалы.

Стоит отметить, что это поздравление не первое для Владимира Зеленского. В канун 2019 года на телеканале "1+1" показали видеообращение Зеленского, в котором он официально заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины. Ролик запустили в 23.55 вместо традиционного новогоднего поздравления президента Петра Порошенко.

Новогоднее обращение к украинцам Владимира Зеленского

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