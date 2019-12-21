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Охрана, отмена: Зеленский отгулял первый корпоратив (видео)

STYLERПерсоны    21.12.2019 - 08:09
Охрана, отмена: Зеленский отгулял первый корпоратив (видео)
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Зеленский отпраздновал новогодний корпоратив со "Слугами народа" под Тину Кароль и Jerry Heil

Владимир Зеленский с партией "Слуга народа" отгулял свой первый новогодний корпоратив в модном ресторане Киева в КВЦ "Парковый". Во время мероприятия перед депутатами и чиновниками президент выступил с тостом, а гостей развлекали Катя Осадчая, Тина Кароль и Jerry Heil. Как прошла вечеринка "слуг" - в материале Styler.

Веселье началось в пятницу, 20 декабря, около 18:00, в дорогом ресторане с азиатской кухней, адаптированной под европейские вкусы.

По информации издания "Украинская правда", ведущей мероприятия стала Катя Осадчая, а главными звездами - Тина Кароль и Jerry Heil, которая взорвала медиапространство в 2019 году хитом "Охрана, отмена".

В сети появились также первые фото и видео с вечеринки. Так, нардеп Елена Мошенец разместила в соцсетях совместное фото со свои коллегой Юрием Заславским и президентом Зеленским.

"Сил нам в 2020", - написала "Слуга народа".

Охрана, отмена: Зеленский отгулял первый корпоратив (видео)

Зеленский с депутатами на новогоднем корпоративе (фото: facebook.com/elena.moshenets)

Мошенец также разместила видео с выступлением Тины Кароль, которая в платье с экстремальным разрезом спела вдохновляющую песню "Україна - це ти".

Опубліковано Оленою Мошенець Пʼятниця, 20 грудня 2019 р.

Тина Кароль развлекала "Слуг народа" на корпоративе (видео: facebook.com/elena.moshenets)

Один из депутатов СН рассказал о деталях корпоратива и о напутственном тосте Владимира Зеленского, который он адресовал нардепу Трухину.

"Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то типа: это был год свиньи, следующий - крысы, но давайте оставаться людьми", - рассказал избранник.

К депутатам "Слуги народа" кроме президента Зеленского присоединился руководитель ОП Андрей Богдан, первый помощник гаранта Сергей Шефир, премьер Алексей Гончарук, министры Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.

Партия "Слуга народа" на корпоративе (фото: facebook.com/elena.moshenets)

"Все выпивали, много шутили. Осадчая сыпала шутками", - отметил один из депутатов, который не захотел быть названным.

А актеры "Квартала 95" специально для "слуг народа" записали видеообращение.

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