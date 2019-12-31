В стилі мюзиклу: спливли деталі новорічного звернення Зеленського

Володимир Зеленський (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У Зеленського довго придумували новорічні "фішечки"

Президент України Володимир Зеленський записав своє перше новорічне привітання на посаді президента країни. Як повідомив журналіст видання "Українська правда" Роман Кравець на своєму Telegram-каналі, на Банковій довго думали, які "фішечки" варто додати в святкове привітання президента.

Крім Зеленського українців з новим роком привітають також відомі персони країни. Один з варіантів, який розглядали в Офісі президента – це привітання у формі мюзиклу. Однак у Зеленського вважали за краще не ризикувати і зробили привітання в класичному стилі.

"Привітання буде більш або менш класичним. У відеозвернення ще запросять відомих людей – спортсменів, культурних діячів, політиків, які приєднаються до привітань президента", - розповів Кравець.

Традиційне привітання президента України з Новим роком жителі країни зможуть побачити в 23.55, перед тим як почнуть бити куранти. Транслювати привітання будуть практично всі українські телеканали.

Варто відзначити, що це привітання не перше для Володимира Зеленського. Напередодні 2019 року на телеканалі "1+1" показали відеозвернення Зеленського, в якому він офіційно заявив, що балотуватиметься в президенти України. Ролик запустили в 23.55 замість традиційного новорічного привітання президента Петра Порошенка.

Новорічне звернення до українців Володимира Зеленського