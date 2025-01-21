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Стиль ретро и черно-белая эстетика: роскошные образы Иванки Трамп на инаугурации отца

Вторник 21 января 2025 11:40
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Стиль ретро и черно-белая эстетика: роскошные образы Иванки Трамп на инаугурации отца Иванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)
Автор: Катерина Собкова

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа, а затем бал. Во время официальной церемонии принятия присяги внимание общественности было приковано к необычному образу супруги президента Мелании Трамп, а также старшей дочери Иванки Трамп.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram рассказывает, какие "луки" выбрала Иванка Трамп, которую по праву считают иконой стиля.

Первый образ Иванки Трамп на инаугурации Трампа

Инаугурационные мероприятия начались с посещения церкви Святого Иоанна, а продолжились в Белом доме. Иванка Трамп появилась на службе в сопровождении своего супруга и троих детей.

Стиль ретро и черно-белая эстетика: роскошные образы Иванки Трамп на инаугурации отца

Иванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Для такого события дочь Трампа выбрала роскошный костюм изумрудного оттенка в стиле ретро.

Она надела юбку-карандаш в длине миди и приталенный жакет с запахом, ассиметричным кроем и драпировкой, который она дополнила тонким ремнем на талии. Завершала образ небольшая шляпка в тон к костюму.

Стиль ретро и черно-белая эстетика: роскошные образы Иванки Трамп на инаугурации отца

Иванка Трамп на инаугурации Дональда Трампа (фото: instagram.com/ivankatrump)

Также Иванка дополнила лук стильными аксессуарами черного цвета: элегантными туфлями-лодочками на высоких шпильках, полупрозрачными колготками и сумкой от Christian Dior, которая названа в честь принцессы Дианы - Lady Dior Bag.

Стиль ретро и черно-белая эстетика: роскошные образы Иванки Трамп на инаугурации отца

Стильный образ Иванки Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Сдержанный образ старшей дочери Дональда Трампа подчеркнул естественный макияж, а также волосы, собранные в низкий пучок на макушке.

Стиль ретро и черно-белая эстетика: роскошные образы Иванки Трамп на инаугурации отца

Иванка Трамп в изумрудном костюме с нотками ретро (фото: instagram.com/ivankatrump)

Второй образ Иванки Трамп

Для инаугурационного бала Liberty Inaugural Ball 43-летняя дочь президента выбрала роскошное белое платье с цветочными узорами контрастного цвета от всемирно известного бренда Givenchy. Наряд как две капли воды похож на платье 1953 года, которое было создано для роли Одри Хепберн в фильме "Сабрина".

Стиль ретро и черно-белая эстетика: роскошные образы Иванки Трамп на инаугурации отца

Иванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Иванка Трамп надела белое платье с корсетом с открытыми плечами и зоной декольте. Верхняя юбка была выполнена из белой ткани с вышивкой с цветочными мотивами, а внизу дополнена черными шелковыми рюшами.

Стиль ретро и черно-белая эстетика: роскошные образы Иванки Трамп на инаугурации отца

Иванка Трамп в белом платье с контрастной вышивкой (фото: instagram.com/ivankatrump)

Свой образ Иванка дополнила туфлями-лодочками на шпильках, высокими перчатками черного цвета, роскошным бриллиантовым колье и сережками, а также лаконичной прической - волосы она собрала в элегантную "ракушку" на макушке.

Стиль ретро и черно-белая эстетика: роскошные образы Иванки Трамп на инаугурации отца

"Лук" Иванки Трамп на балу (фото: instagram.com/ivankatrump)

Также старшая дочь Трампа выбрала естественный макияж с акцентом на глазах. Их она сделала выразительнее с помощью техники "смоки айз".

Стиль ретро и черно-белая эстетика: роскошные образы Иванки Трамп на инаугурации отца

Иванка Трамп в платье от Givenchy (фото: instagram.com/ivankatrump)

Ранее мы рассказали про 8 потрясающих образов Иванки Трамп, от которых все в восторге.

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