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Стихия готовит удар: синоптик предупредила об опасных метеоявлениях

STYLERЖизнь    02.06.2019 - 07:04
Стихия готовит удар: синоптик предупредила об опасных метеоявлениях
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Непогода в воскресенье разгуляется в некоторых областях

Погода в Украине в воскресенье, 2 июня, принесет существенные осадки, которые спровоцирует атмосферный фронт от Молдовы и до нашей Харьковской области. Ожидаются дожди и грозы, местами пройдут ливни, шквалы а также высокая вероятность града. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Западные области местами зальют дожди. В то же время в восточных и южных регионах прогнозируется сухая и жаркая погода.

Сильные ливни и грозы ожидаются в южной чати Киевской области, а также в Черкасской и Полтавской областях. Диденко отметила, что при такой ситуации могут быть короткие, но очень сильные ливни, град и шквалы.

"Приподнимается эта мощная область опасных метеоявлений с юга на север. В общем движется в своих пределах, пульсируя", - написала синоптик.

Стихия готовит удар: синоптик предупредила об опасных метеоявлениях

Метеокарта на 2 июня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Температура воздуха 2 июня в среднем составит от +25 до +30 градусов.

В южных и восточных, а также в большинстве центральных областей столбики термометров поднимутся до +33 градусов.

На Западе температура воздуха будет чуть ниже - днем ожидается от +18 до +24 градусов.

В столице в воскресенье местами вероятны дожди с грозой.

Стихия готовит удар: синоптик предупредила об опасных метеоявлениях

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Дождем грозовым Киев должно захватить. То есть, по предварительной траектории зона движется на столицу, но врежет ли самым мощным грозовым центром, или только тронет хвостом - вопрос", - отметила Диденко.

Столбики термометров покажут киевлянам в течение дня от +25 до +28 градусов.

Стихия готовит удар: синоптик предупредила об опасных метеоявлениях

Метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Как сообщалось ранее, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, каким будет это лето в Украине. По его прогнозам, первые два месяца - июнь и июль - будут аномально жаркими, температура будет достигать +30 градусов, но без дождливых дней не обойдется. 

Также мы писали о том, что недавно Одесса "утонула" после сильного ливня, и машины пробирались по городу практически "вплавь".

Добавим, что из-за сильных проливных дождей пострадал и Львов - некоторые улицы города превратились в бурлящие потоки.

В Украине из-за непогоды обесточены более 50 населенных пунктов Ливни, грозы и шквалы: каким областям не повезет с погодой на выходных (фото)
Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
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