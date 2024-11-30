Стерненко освідчився своїй коханій. Що відомо про його загадкову наречену (фото)

Стерненко заручився - фото з обраницею

Так, 30 листопада активіст "підірвав" соцмережі несподіваними дописами в Instagram та Telegram.

"Заручилися. Дякую тобі за те, що завжди зі мною, у найважчі моменти життя та під час усіх злетів та падінь. Кохаю", - написав Стерненко.

Він виклав лише два фото з обраницею та не відмічати її на фото. У коментарях підписники та відомі персони вітають пару з заручинами.

"Вітаю!!! Яка новина", - написала Оля Цибульська

"Щастя і любові!" - коментує допис блогер Міша Лебіга.

"Як там кажуть: здоровʼячко та діточок", - написали фотографи Влада та Костянтин Ліберови.

Також юзери залишили такі коментарі:

"Нам треба більше Стерненків. Вітаю"

"Мої вітання, ви чудові!"

"Боже! Які прекрасні новини. Вітаю і обіймаю сильно".

Що відомо про наречену Стерненка

Судячи з усього, активіст заручився з дівчиною, з якою зустрічається вже багато років - Наталією Усатенко. Вона була з ним під час нападу у 2018 році. Обраниця Стерненка була на допитах під час судів, а також її затримували на протестах, які проходили на підтримку волонтера.

Усатенко не веде відкриті сторінки у соцмережах. Втім, на Facebook можна знайти акаунт з таким іменем. В описі вказано, що Наталія працювала у Міністерстві освіти і науки. Також відомо, що обраниця Стерненка колись була прес-секретаркою екс-очільниці МОЗ Уляни Супрун.

Facebook нареченої Стерненка (скріншот)

Сам Стерненко також нічого не розповідає про стосунки з обраницею. В соцмережах він проводить збори, ділиться новинами з фронту. А тему особистого життя не підіймає.