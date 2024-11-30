Стерненко освідчився своїй коханій. Що відомо про його загадкову наречену (фото)

Український громадський діяч, блогер і волонтер Сергій Стерненко несподівано поділився радісною новиною. Він та його обраниця, з якою він зустрічається вже багато років, заручилися.
Хто наречена Стерненка і чим вона займається, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Так, 30 листопада активіст "підірвав" соцмережі несподіваними дописами в Instagram та Telegram.
"Заручилися. Дякую тобі за те, що завжди зі мною, у найважчі моменти життя та під час усіх злетів та падінь. Кохаю", - написав Стерненко.
Він виклав лише два фото з обраницею та не відмічати її на фото. У коментарях підписники та відомі персони вітають пару з заручинами.
"Вітаю!!! Яка новина", - написала Оля Цибульська
"Щастя і любові!" - коментує допис блогер Міша Лебіга.
"Як там кажуть: здоровʼячко та діточок", - написали фотографи Влада та Костянтин Ліберови.
Також юзери залишили такі коментарі:
Судячи з усього, активіст заручився з дівчиною, з якою зустрічається вже багато років - Наталією Усатенко. Вона була з ним під час нападу у 2018 році. Обраниця Стерненка була на допитах під час судів, а також її затримували на протестах, які проходили на підтримку волонтера.
Усатенко не веде відкриті сторінки у соцмережах. Втім, на Facebook можна знайти акаунт з таким іменем. В описі вказано, що Наталія працювала у Міністерстві освіти і науки. Також відомо, що обраниця Стерненка колись була прес-секретаркою екс-очільниці МОЗ Уляни Супрун.
Facebook нареченої Стерненка (скріншот)
Сам Стерненко також нічого не розповідає про стосунки з обраницею. В соцмережах він проводить збори, ділиться новинами з фронту. А тему особистого життя не підіймає.
Нагадаємо, раніше Стерненко несподівано потрапив у "розшук" ТЦК в Одесі.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що актор Геннадій Попенко отримав серйозне поранення на фронті.
Під час створення матеріалу було використано: сторінки Стерненка в Instagram та Telegram.