Стерненко сделал предложение своей любимой. Что известно о его загадочной невесте (фото)

Украинский общественный деятель, блогер и волонтер Сергей Стерненко неожиданно поделился радостной новостью. Он и его избранница, с которой он встречается много лет, обручились.
Кто невеста Стерненко и чем она занимается, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Так, 30 ноября активист "взорвал" соцсети неожиданными постами в Instagram и Telegram.
"Обручились. Спасибо тебе за то, что всегда со мной, в самые трудные моменты жизни и во время всех взлетов и падений. Люблю", - написал Стерненко.
Он выложил всего два фото с избранницей и не отмечать ее на фото. В комментариях подписчики и известные персоны поздравляют пару с помолвкой.
"Поздравляю!!! Какая новость", - написала Оля Цибульская
"Счастья и любви!" - комментирует сообщение блогер Миша Лебига.
"Как там говорят: здоровье и детишек", - написали фотографы Влада и Константин Либеровы.
Также пользователи оставили следующие комментарии:
Судя по всему, активист обручился с девушкой, с которой встречается уже много лет - Наталией Усатенко. Она была с ним во время нападения в 2018 году. Избранник Стерненко был на допросах во время судов, а также был задержан на протестах, которые проходили в поддержку волонтера.
Усатенко не ведет открытых страниц в соцсетях. Впрочем, на Facebook можно найти аккаунт с таким именем. В описании указано, что Наталья работала в Министерстве образования и науки. Также известно, что избранница Стерненко когда-то была пресс-секретарем экс-главы Минздрава Ульяны Супрун.
Facebook невесты Стерненко (скриншот)
Сам Стерненко тоже ничего не рассказывает об отношениях с избранницей. В соцсетях он проводит сборы, делится новостями с фронта. А тему личной жизни не поднимает.
Напомним, ранее Стерненко неожиданно попал в "розыск" ТЦК в Одессе.
Кроме того, недавно стало известно, что актер Геннадий Попенко получил серьезное ранение на фронте.
Во время написания материала были использованы источники: страницы Стерненко в Instagram и Telegram.